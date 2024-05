ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Dybala. Individuale programmato per Pellegrini e Paredes

AS ROMA NEWS – Sotto un caldo sole di metà maggio la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria agli ordini di mister De Rossi.

Seduta a ranghi ridotti per l’allenatore: non erano in gruppo Lorenzo Pellegrini, Leandro Paredes e Rick Karsdorp, che hanno svolto lavoro individuale programmato. Tutti e tre saranno a disposizione del tecnico per la gara di domenica sera contro il Genoa.

Maggiore incertezza invece su Paulo Dybala, anche oggi assente: l’argentino si è allenato a parte e non è certa la sua presenza, specie dal primo minuto, contro i liguri. Out anche Spinazzola, che proverà a recuperare in tempo per l’ultima partita di campionato contro l’Empoli.

Non erano in gruppo nemmeno Renato Sanches e Boer, entrambi alle prese con i postumi di un attacco influenzale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!