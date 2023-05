“ON AIR!” – CORSI: “Ibanez, Abraham e Belotti hanno ammazzato la Roma”, PUGLIESE: “Ho il dubbio che l’amonizione di Mou sia stata voluta”, LO MONACO: “Dubbio difesa a quattro per la finale col Siviglia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho per compattare la squadra in questo momento è nella modalità “noi contro tutti“, e non voglio arrivare a dire che quel “contro tutti” sia rivolto anche alla proprietà o alla dirigenza…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “El Shaarawy quest’anno ha fatto 8 gol senza rigori, per cui può essere lui il vice-Dybala. Abbiamo un giocatore fenomenale, che è Dybala, e un buon giocatore come El Shaarawy. E poi abbiamo un problema enorme che si chiama Ibanez, che è un bravo ragazzo, la faccia che fa dopo quel pallone lisciato la dice tutta, sarà pure un po’ sfortunato, ma tecnicamente non è valido. La Roma con lui ha perso una marea di punti. Ci sono due o tre elementi che c’hanno ammazzato, uno è Ibanez, e gli altri sono Abraham e Belotti. Ho visto un ottimo Bove, sta crescendo, e penso che possa giocare al posto di Wijnaldum, che non è da criticare: il suo problema è che non ha proprio gamba, tono muscolare, non ce la fa proprio…”

David Rossi (Rete Sport): “A me Ayroldi era piaciuto contro la Fiorentina, poi dopo però fa quell’errore sul fallo di Mandragora su Missori… Il VAR sarebbe dovuto intervenire, c’era una spinta netta, ma probabilmente c’era la festa della Fiorentina e a nessuno andava di rovinargli la giornata…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Noi dobbiamo stare attenti, perchè se la Fiorentina vince la Conference e la Roma chiude la classifica così, l’anno prossimo rigiochi di nuovo in Conference League. Speriamo di non dover stare il 7 giugno a tifare per il West Ham. Mancano due punti col Milan, due col Bologna e tre ieri, sono sette punti in totale: speriamo di non dover fare questi conti il prossimo 5 giugno…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Dybala? La speranza del giocatore è esserci, vorrebbe giocare dal primo minuto. Più che il dolore, è la forma fisica il problema, non gioca una partita vera da due mesi. Io mi aspetto in campo Llorente più di Ibanez, e poi Bove più di Wijnaldum, anche se il ragazzo potrebbe accusare emozione, cosa che non farebbe uno come Wijnaldum, e questo può pesare nelle scelte dell’allenatore. L’ammonizione di Mourinho? Io spero che non sia voluta, ma il dubbio mi resta…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io la Roma me la immagino con la difesa a 4, con Celik e Spinazzola sulle fasce, con Matic play con Cristante e Bove ai lati, e poi a quel punto ti puoi giocare Pellegrini ed El Shaarawy dietro Abraham. Così avresti tre centrocampisti, e in più anche Pellegrini ed El Shaarawy…Io mi tengo ancora sto dubbio…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Wijnaldum sempre meglio sulla fase offensiva che su quella difensiva, lui quando vede il campo si sa buttare, ha il cambio passo. Io lo vedo meglio come trequartista, perchè come centrocampista ha un po’ di problemi con l’ordine tattico…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La partita mercoledì potrebbe essere molto lunga e devi prepararti a questa ipotesi. Penso a gente come Wijnaldum ed El Shaarawy: sono calciatori da piano A o piano B? Io l’olandese l’ho visto davvero giù, oggi è un calciatore in difficoltà sul piano atletico, che non ha quella brillantezza che lo ha reso un calciatore importante. Io tra Ibanez e Llorente non ho dubbi. Ho visto la convocazione con il Brasile, e ho pensato in maniera molto cattiva: “Ammazza, questi stanno messi molto male…“. E poi c’è il grande interrogativo legato a Dybala: esiste davvero un punto interrogativo su di lui, oppure è già tutto chiaro ma nessuno ci vuole dire qual è?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La speranza è che Dybala possa darti una mano, le finali vengono decise spesso dalla giocata di un grande campione, e Dybala lo è.. Ibanez o Llorente? Sarà una scelta delicata, difficile, ma mi preoccupo anche degli esterni. Ikoné ha fatto la sua miglior partita da quando è a Firenze, e lo hanno marcato prima Zalewski e poi Celik… Vediamo se Spinazzola può dare una mano, perchè c’è bisogno. Ibanez è in una situazione mentale difficile, quello che ha fatto a Firenze è stato clamoroso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala? Io penso che partirà dalla panchina, non è in condizioni esaltanti, sta meglio ma è senza preparazione. Se lo mettessi dall’inizio, poi il rendimento scadrebbe e dovresti per forza sostituirlo, e non potresti contare su di lui per eventuali supplementari e rigori. Sempre se quello che ci hanno raccontato sia vero… Ibanez? Per me è un pericolo per la Roma. E’ vero, ogni tanto ha fatto partite importanti, me se pensiamo agli errori decisivi non basta una mano per contarli, ne servono almeno due. Questa è una partita dove non si può sbagliare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mi aspetto un Dybala in campo quando gli avversari sono più stanchi, quando gli spazi aumentano, in quel momento con la sua qualità tecnica può fare la differenza anche di più. Non me lo aspetto assolutamente titolare, non gioca da tanto tempo e dovresti toglierlo dopo massimo un’ora, e non mi sembra nemmeno giusto. Sarà una finale che può essere decisa da un episodio, e l’uomo che può darmi questo episodio me lo tengo in panchina e lo metto quando ne ho bisogno. Ibanez mi è sempre piaciuto tanto, ma fa troppi errori: pensa se fa una cosa del genere in finale e ti fa perdere la coppa…no, un difensore così, che commette errori eclatanti, è un pericolo. Llorente sembra un giocatore solido e affidabile, io sinceramente non avrei dubbi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io non penso che Dybala stia bene, ma al di là della condizione fisica, al di là del dolore, lui potrebbe avere paura di farsi male, è uno che sterza parecchio, e in questo modo sollecita molto la caviglia. A lui possono bastare 20 minuti per dare quel tocco di qualità di cui la Roma avrebbe bisogno. Io penso che potrebbe farti comodo a 20 minuti dalla fine… Ibanez? Ha sbagliato tanto, ma non sono errori di posizionamento, ma errori clamorosi, individuali. Per me è un grande difensore, deve solo limare queste cose. Ma per me Llorente non può essere meglio di Ibanez…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!