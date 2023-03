“ON AIR!” – CORSI: “Mou bombardato da tutte le parti, uno scandalo”, CENTO: “Senza di lui la Roma ripiomba nell’anonimato”, PRUZZO: “Il mio voto a Josè è 10”, DI GIOVAMBATTISTA: “Colloqui già avviati con Conte”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Karsdorp? Quando la Roma lo prese sembrava non dico che avessimo preso Cafu, ma che con lui avessimo risolto il problema della fascia destra, e non a caso Monchi lo pagò quasi 20 milioni. E invece dopo sei anni siamo già alla quarta operazione al ginocchio. L’olandese ha già saltato 75 partite per infortuni, che sono due campionati interi. Peccato, era stato reintegrato e aveva avuto un buon impatto, aveva tolto il posto a Zalewski, è un’assenza importante. Chissà cosa si inventerà Mourinho, non penso che cambierà modulo, ma chiederà di più ai vari Zalewski, Spinazzola, ed El Shaarawy. Celik invece è sparito dai radar…”

David Rossi (Rete Sport): “Celik ha fatto la stessa fine di Camara. Probabilmente Mou è uno d quelli che ti dà tante chance, poi però gli scatta il click dopo una partita dove sei troppo al di sotto, e a quel punto lui non ti considera più come prima. Evidentemente è una sua modalità. Ma meno male che c’è Mourinho, se c’ero io o Piacentini sulla panchina della Roma stavamo di sicuro peggio, a differenza di quello che pensano tanti tifosi, convinti che con loro al posto di Mou si sarebbe fatto meglio. Sono contento per loro, avranno una grande autostima. Chissà perchè la Roma non ha ancora pensato a prendere uno di loro…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Oggi si sono aperti dei bombardamenti contro Mourinho: la Gazzetta dello Sport, amica del gm Tiago Pinto, oggi scrive che nella Roma ci sono stati almeno 10-11 allenatori più forti di lui, e tra questi ci sono addirittura Andreazzoli e Fonseca. E’ uno scandalo…ormai Mou è attaccato da tutte le parti. Incredibile attaccare un allenatore che è nei quarti di finale di Europa League e che al primo anno ha vinto una coppa europa… Se Wijnaldum non arrivava da un infortunio, se Dybala non era in calo di forma, se Matic non era colpito dall’influenza, se non aveva Abraham che non segna più, se Pellegrini non fosse fuori forma da mesi, avrei detto qualcosa anch’io a Mou. Il problema è che non è così. Noi abbiamo Belotti, e non Chiesa, che in campionato non ha fatto un gol. Si attacca un allenatore senza analizzarne i motivi…Qua non è Mourinho contro tutti, ma è tutti contro Mourinho…”

Paolo Cento (Rete Sport): “In campionato la Roma non va, non è andata bene l’anno scorso e non va bene ancora oggi. Ma mi tengo Mourinho tutta la vita, se a questa squadra e a questa società togli Mou ripiombi nell’anonimato, e lo si vede da tutto: dallo stadio, dalla partecipazione, dalla presenza sui media. Dopo anni in cui non si vinceva niente ci ha riconsegnato una coppa europea, e io mi tengo Mourinho. Un altro allenatore non avrebbe mai retto l’urto, quest’anno lo avremmo già mandato via, ma anche l’anno scorso al 6 a 1 di Bodo solo Mou poteva resistere…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “I risultati scintillanti in Europa stridono con i risultati deludenti di Mou in campionato. Il dato allarmante è che nell’era americana, solo Luis Enrique e Zeman hanno fatto peggio in campionato in termini di punti. Io da lui mi sarei aspettato di più, fermo restando che per me è l’allenatore migliore possibile per la Roma e non lo cambierei mai. Mourinho è un allenatore molto muscolare, lo dimostrano i tanti cartellini rossi presi. Vedendo “All or nothing“, lui a un certo punto dice che una grande squadra deve essere una “squadra di figli di…”, mentre della Roma ci ha sempre detto che è fatta da bravi ragazzi, e questo stride. L’alternanza di rendimento di questa Roma nasce anche da questo, non è una squadra di strada ma di gente perbene, e nel calcio questo non paga…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Roma squadra non arbitrabile? Per dire una cosa del genere bisognerebbe pensarci sette volte. E’ vero ed acclarato che ci sono state diverse espulsioni dalla panchina, ma quanta incidenza c’è stata sulla non arbitrabilità della Roma? Qualcuno ha preso a schiaffi l’arbitro o entrato in campo e a ha fatto invasione impedendo di giocare? Il problema è che c’è Mourinho sulla panchina della Roma, è quello il punto…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Si stanno liberando tre panchine per Mourinho: Real Madrid, PSG e Chelsea. Per Mou è l’ultima possibilità di tornare nel giro del grande calcio, ma per toglierlo dalla panchina della Roma ci vorrà tanto… La Roma ha interloquito con Antonio Conte, perchè sa che qualcosa potrebbe non andare con Mourinho. Ci sarà un incontro con i Friedkin, la società pensa di avere una squadra di un certo livello, ma Mou vuole di più, chiede investimenti. Questo incontro ci sarà, ma sia la Roma sia Mou si stanno guardando intorno. Conte ha parlato col Milan, lui appena rescinde col Tottenham ha giù un’altra squadra…Attenzione alla Roma, si è messa in testa di avere sempre un allenatore di grande fascino e presenza. Secondo me la Roma è la favorita in Italia per Conte…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Voto a Mourinho? In Coppa Italia è uscito con la Cremonese, in campionato a oggi sta facendo male. La cosa che viene sempre detta è che è ancora a un punto dalla zona Champions, ma per un punto Martin perse la cappa, ricordatevelo bene… Il campionato è da quattro, ma il voto complessivo diventa 5 perchè sta facendo bene in Europa… Conte? Se vuole allenare in Italia, deve accontentarsi di cifre molto più basse…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io credo che la Roma abbia una squadra forte, molto più forte di quello che dice il suo allenatore: non sono tante le squadre che possono lasciare uno tra Matic e Wijnaldum in panchina. Siamo sicuri che la Roma sia più debole del Milan? Loro hanno Pobega e Krunic a centrocampo come riserve, la Roma ha Matic o Cristante…La media punti di Mourinho, ed è una cosa che nessuno dice, è inferiore a quella di Fonseca… Conte alla Roma? Al momento mi sembra un’ipotesi molto remota. Secondo me torna appetibile per l’Inter. Io credo che sia una possibilità anche per la Roma in caso di addio di Mourinho, ma costa molto e bisogna vedere quanto riduce le sue pretese sia economiche che sul mercato. La Roma ora potrebbe fare una scelta diversa, in caso di addio di Mou potrebbe decidere di svoltare non con un clone, ma con un allenatore diverso. Tipo De Zerbi, il cui arrivo a Trigoria per tanti tifosi sarebbe un bel segnale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per quello che è riuscito a creare tra tifosi, ambiente e piazza, gli do 10 per distacco. Poi sul campo, su come gioca la squadra, si può fare di meglio. Ma lui ha degli avversari in più, e questo va messo in conto… Io sono molto preoccupato per il dopo Mourinho. Conte? Mi sembra che non sia il momento, non ce lo vedo proprio. Si lamenta del mercato del Tottenham, alla Roma quei soldi non li potrebbe mai avere…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Voto a Mourinho? Sei. A Sarri do otto, a Roma sta facendo molto meglio la Lazio della Roma. L’organico della Roma è inferiore a quello delle milanesi e lui secondo me sta facendo meglio di Inter e Milan… Conte? Si scaglia non si sa bene contro chi in quell’inglese maccheronico. Ha detto tutto e il suo contrario. Ora pare che stiano litigando sulla sua buonuscita. Non lo escludo alla Roma, ma hanno un allenatore in casa con tanti spigoli e andrebbe a prendersene un altro ancora più spigoloso…”

