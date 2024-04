“ON AIR!” – ROSSI: “Casini grande tifoso del Bologna, non sono convinto della sua imparzialità”, CASANO: “La Roma deve sporcarsi le mani, serve un uomo in Lega”, CORSI: “Mi scuso preventivamente con la Souloukou per Lotito…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha scritto quella lettera alla Lega per farsi dire di no. Perchè non possiamo chiedere il rinvio di Roma-Juventus e pretendere che si giochi il giorno di Atalanta-Fiorentina? Capita tra andata e ritorno di coppa, il calcio italiano darebbe un grande segnale di tutela di un’italiana…così si garantirebbe la tutela del campionato. Perchè non si può fare? Io una risposta ce l’avrei… Lorenzo Casini, figlio di Pierferdinando Casini, è un grande tifoso del Bologna…io non sono convinto dell’imparzialità del presidente di Lega…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quello della Roma è un atto provocatorio per sollevare il problema, per porre l’attenzione su un campionato evidentemente falsato. L’unica finestra era spostare la finale di Coppa Italia, e lo dovevi fare quando hai rinviato Atalanta-Fiorentina… Io anche se è stata una cosa provocatoria da parte della Roma, io la apprezzo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “El Shaarawy quando gioca Spinazzola è meno incisivo da esterno alto a sinistra. Farlo giocare a destra? Sì, ma è più difensivo e meno incisivo in zona gol, non dimentichiamoci dell’El Shaarawy devastante da attaccante alto a sinistra… Più difficile arrivare in Champions da coppa o campionato? Io penso dalla coppa: in campionato hai solo la trasferta di Bergamo come partita davvero difficile, in Europa League hai le due semifinali e la finale… A me scoccia perchè balla tutto su Atalanta-Fiorentina: se fosse stata giocata, andresti a Bergamo magari sapendo che ti potrebbe bastare anche il punticino. Oggi invece, non sapendolo, devi andare lì per vincere la partita…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Tra le tante cose, noi non stiamo tenendo in considerazione il fatto che, se dovessi giocarti una finale europea, quella partita arriverà a campionato ancora in corso: che formazioni dovresti mettere poi contro Genoa e Empoli?… Spero che la Roma metta presto un uomo in Lega, il club lì non è rappresentato da nessuno. Si è capito che se non fai alleanze non conti niente, la Roma deve sporcarsi le mani e scendere ai livelli di questa gente qui se vuole avere peso specifico…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Le assi portanti della Roma non si cambiano: Mancini, Cristante e Pellegrini devono essere le basi da cui ripartire. Poi a centrocampo serve il Rabiot, il Frattesi, e in attacco il Chiesa della situazione…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma è infuriata dopo il nuovo no della Lega, e ha fatto benissimo a fare la protesta che ha fatto. Friedkin sono 4 anni che sta qua e ancora non ha capito… Questo è un nuovo sgarbo contro il club. Quella che si sta svegliando in questo momento è la tagliatrice di testa, la Souloukou, che ha capito l’andazzo italiano e cerca di dare a questo club la dignità che si merita. La Souloukou oltre che mandare via gli ex pallottiani, tutta la gentaccia che non voleva Totti nel club, ora manda segnali alla Lega… La Souloukou può andare in Lega, spero che cominci a frequentare questo tipo di gente, e mi scuso con lei la prima volta che andrà e vedrà Lotito con la panza che si addormenta e che strabuzza gli occhi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Roma ha fatto questa protesta per tenere alta l’attenzione, si è fatta dire di no volutamente e in maniera così forte…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma deve fare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, ci sono giocatori in scadenza, altri da riscattare…per questo mi auguro che il direttore sportivo venga annunciato presto. La priorità sul mercato in entrata è sicuramente il terzino destro. Ma va risolto il rebus in attacco: chi sarà il centravanti della prossima stagione? Lukaku va via, Azmoun va via, e un altro ti serve. A meno che non pensi di affrontare la stagione con Abraham, Belotti e Shomurodov…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le richieste della Roma? Non era possibile accoglierle. La Roma ha delle ragioni, ma era impossibile risolverle. La finale di coppa Italia si gioca in campo neutro, arriveranno 60 mila tifosi che hanno già prenotato viaggi, biglietti…ma come pensi di fare?…Andava spostata prima? Effettivamente…questo problema potrebbe riguardare anche la Lazio…metti che il campionato finisce con la Lazio un punto sopra l’Atalanta, e quella partita con la Fiorentina va ancora giocata: è chiaro che è penalizzante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Chi ha fatto la richiesta di spostare Atalanta-Roma al lunedì o non conosce il calendario, oppure vuole fare una provocazione. Parlare di campionato falsato perchè la Roma gioca una partita di coppa fuori casa e l’Atalanta, allora tutti i campionati sono falsati, perchè succede sempre. L’abbiamo detto che l’Europa League di giovedì toglie energie… Spostare la finale a un altro stadio? A San Siro non si può, c’è un concerto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se ci sono dei casi eccezionali, si potrebbe anche pensare di fare una deroga. Perchè qua c’è il rischio di falsare il campionato…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Il problema qua è della Lega: ieri dice che non si può spostare la finale di Coppa Italia, ma il problema nasce il giorno in cui viene rinviata Atalanta-Fiorentina. Il campionato diventa falsato perchè quella partita si giocherà a campionato finto. In quel momento andava spostata la finale di Coppa Italia, in un altro stadio e in un’altra data. E in quel momento la Lega ha tifato contro le italiane in Europa: solo con la loro eliminazione dall’Europa League avrebbe consentito un calendario regolare. Ma vi sembra normale che si debba giocare una partita decisiva a campionato finito? La partita da giocare a campionato finito deve essere semmai la finale di Coppa… La Roma è penalizzata da questa scelta, è quella che subisce più danni. Se ieri il club ha fatto quella richiesta, è perchè non voleva che passasse tutto sotto silenzio…”

