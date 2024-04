ULTIME DA TRIGORIA – Smalling e Lukaku in gruppo. Pellegrini out a scopo precauzionale. Domani De Rossi e Paredes in conferenza

AS ROMA NEWS – Dopo il giorno di riposo concesso da mister De Rossi, la squadra giallorossa è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria in vista della gara di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Due buone notizie per Daniele De Rossi, che oggi ha riabbracciato sia Chris Smalling che Romelu Lukaku, entrambi regolarmente in gruppo in vista della semifinale contro i tedeschi di giovedì sera.

Meno positiva invece l’assenza di Lorenzo Pellegrini: oggi il capitano giallorosso ha svolto lavoro differenziato per motivi precauzionali (affaticamento muscolare), ma la sua presenza contro il Bayer non è in discussione.

💪 Al lavoro a due giorni da Roma-Bayer Leverkusen 🔥#ASRoma pic.twitter.com/7CpVmc6Iyf — AS Roma (@OfficialASRoma) April 30, 2024

Domani la rifinitura, prima però Daniele De Rossi e Leandro Paredes parleranno in conferenza stampa (ore 13) alla vigilia del match.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!