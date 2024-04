Totti: “Volpato come un fratello minore. Un altro Mondiale senza l’Italia? Sarebbe assurdo”

NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti, intercettato a Sydney da sbsnews, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Italia e il prossimo Mondiale, ma anche sul “suo” Christian Volpato.

Sul rigore contro l’Australia nel 2006.

“Momento delicato, troppo importante per me, la squadra e gli italiani. Avevo una responsabilità enorme e fortunatamente è andata bene”.

Su Volpato.

“Per me è come se fosse un fratello minore. Lo seguo da quando è piccolo e mi è bastato pochissimo per capire le qualità che aveva. Stiamo parlando di due grandi nazionali (Australia e Italia, ndr), se dovessi scegliere spingerei per quella italiana ma lui ha la testa giusta e sa quello che fa”.

Sui mondiali 2026.

“Una terza volta senza Mondiale per l’Italia sarebbe assurdo. Non è calcio. Non ci voglio pensare e non ci penseremo”.

Fonte: sbsnews

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!