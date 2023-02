“ON AIR!” – FERRETTI: “Mourinho è arrivato a un ‘o io o lui’ con Pinto”, CORSI: “Roma-Salisburgo partitella da vincere come tante”, CENTO: “Per Mou sarebbe una macchia”, AGRESTI: “Se i giallorossi venissero eliminati non mi sorprenderei”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io non ho capito chi gioca: qualcuno dice che Dybala parte dalla panchina, qualcuno dice che Pellegrini parte dalla panchina, qualcuno dice che Abraham parte dalla panchina… Il Salisburgo ha giocato male all’andata, con un ritmo diverso da quello che si aspettava perchè tornava dalla sosta. Non penso che abbia preso ritmo in una settimana. Dybala almeno tre tiri in porta li deve fare, perchè così un gol almeno lo fa. Mi dà fastidio sto discorso dello stadio: ma mica è Roma-Real Madrid, non è una finale di Champions, è una partita da vincere come tante altre. Per me questa è una partitella, tiferò, ma non mi sembra una cosa epica se la Roma vincerà. Ricordiamoci che parliamo di uno spareggio di Europa League…”

David Rossi (Rete Sport): “Abraham con la maschera di ieri non può giocare, penso che sia proprio proibito. Meglio tenerlo in panchina e poi farlo subentrare, o farlo partire dall’inizio? Io credo che se lo metti dentro a partita in corso e per qualunque motivo non riesce a continuare, poi è finita. Quindi se vuoi utilizzarlo come risorsa, sei costretto a partirci dall’inizio….”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Mourinho dice che Wijnaldum ha più minuti nelle gambe di quelli che ha fatto, me la tengo come carta da buttare dentro in una gara che può durare più di 90 minuti. Spinazzola ci sta, ma non so se ha 2 partite in 4 giorni nelle gambe. Se ce l’ha, partirei da lui con Zalewski a destra. Anche se lui può farti la differenza anche entrando dalla panchina… Io penso che tra Pellegrini, Spinazzola, Dybala e Abraham ne giocheranno due dall’inizio…”

Paolo Cento (Rete Sport): “L’atteggiamento di ieri di Mourinho in conferenza stampa? La verità è che lui è molto concentrato sulla partita. La gara di stasera per la Roma è importantissimo, o stai dentro o stai fuori. Uscire al playoff per Mourinho sarebbe una macchia. Le sue parole mi sono sembrate di ordinaria amministrazione. Io in queste ore ho maturato che l’Europa League per la Roma è importante quando il campionato. Mou è convinto che se supera questo ostacolo, può arrivare il più avanti possibile. La Roma è più forte del Salisburgo, e Mou sente la responsabilità di dover passare. Il problema è che stasera devi fare due gol senza prenderne…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il futuro di Mourinho non si può capire di certo da un sorriso in più o in meno in conferenza stampa. Per quel poco di cervello che mi è rimasto non posso pensare che se Mou sorride resta e se invece non sorride vuol dire che se ne va. Si va solo a livello di sensazioni, di sicuro il suo futuro lo sa Mourinho, e di sicuro lo sa Tiago Pinto. Fino a quando non c’è un altro top club fortemente interessato a Mourinho, credo che lui resterà alla Roma. Io credo che si sia arrivati a una sorta di “o io o lui”, con Tiago Pinto. Ma non perchè gli stia sulle palle, ma perchè vuole avere più potere e voglia di mettere mano sulla squadra…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se la Roma andasse fuori non mi sorprenderei. E’ favorita, ma il Salisburgo è migliore della squadra che abbiamo visto all’andata. In Champions è stata in corsa alla qualificazione fino alla fine, è una squadra che ha dei valori, e non mi soprenderei se facesse fuori la Roma. Mourinho? C’è una cosa che non capisco: perchè si permettere di parlare così quando ha un contratto in essere. Ma se il proprietario della Roma “non so se Mourinho rimane” sarebbe scoppiato il finimondo. Mourinho è sotto contratto, è l’unico che fa così. E’ strana questa cosa… Non ho capito se questo contratto che ha è flessibile, dove può fare quello che vuole…Pronostico? Passa al 51%, è difficile, noi siamo presuntuosi, pensiamo che solo noi sappiamo giocare al calcio, e invece lo sanno fare anche gli altri…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho? La proprietà americana pensa che i tre anni di contratto vanno rispettati, e non hanno tutte queste problematiche che abbiamo noi: lui ha un contratto di tre anni, e poi si vede. La squadra mi sembra forte, ci saranno sicuramente delle difficoltà, ma spero che la Roma non esca come ha fatto in Coppa Italia e riesca a sovvertire non dico il pronostico, ma fare due gol senza subirne può diventare un problema…Stasera è al pelo, non è semplice…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Le parole di Mou sono come i monologhi di San Remo, sono previste dalla scaletta e sono più importanti delle canzoni. Non è che lo scopriamo oggi, mi sembra sciocco, Mourinho è quello. Sulla partita sa benissimo quello che può dargli la squadra. Io dico che sia la Roma che la Lazio passeranno…Ma la Roma esisterà anche senza Mourinho, sì o no? Nessuno mette in dubbio il valore di Mourinho, ma l’esasperazione di certe figure…ma stiamo calmi…Mourinho passerà e la Roma continuerà ad esistere…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho non ammette ingerenze sul futuro. Lui vuole parlare con i Friedkin, ma ha un contratto e questi discorsi con un allenatore normale non si dovrebbero neanche fare. Lui però è Mourinho e non ammette ingerenze, neanche dal Ceo. E conoscendolo lo capisco anche. Si sente anche il tono un po’ seccato con cui ha risposto alla domanda. Mourinho vuole parlare con Friedkin, tutti gli altri per lui sono acqua che scorre… Io non conosco il contratto di Mourinho, la verità non ci viene mai detta, ma escludo che una proprietà americana faccia un contratto contro sé stessa. E quindi in teoria lui non può fare come gli pare. Non penso che ci sia una clausola che preveda che lui possa andarsene via quando vuole…Stasera è Roma 55% e Salisburgo 45%, però la Roma è favorita…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!