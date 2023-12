“ON AIR!” – FOCOLARI: “Goleada con lo Sheriff? La Roma non ci crede”, PRUZZO: “Partita che servirà a capire su chi puoi contare e chi no”, ROSSI: “Da Mou decisione definitiva su Smalling”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La parte che mi ha colpito di più della conferenza di ieri di Mourinho è sull’organico, sul mercato, e su Smalling. Il fatto che lui parli sempre del difensore inglese ti fa capire che ormai ha preso una decisione definitiva, non ci conta più. Non so però se ha già concordato qualcosa con Pinto, o se questo è un modo per spingere la dirigenza in una certa direzione…Chi se lo prende un giocatore infortunato? I procuratori fanno così: dicono che in realtà non gioca perchè non va d’accordo con l’allenatore, e qualcuno poi ci casca sempre…i procuratori fanno i pacchi nel 90% delle volte, sono dei bugiardi di professione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho ha chiesto un difensore, e quello arriverà. Però ha fatto capire che mister mignolo, e cioè Smalling, se ne potrà andare. Non mi aspetto al suo posto però un Nesta dei tempi d’oro. Futuro? Lui ha detto che la sua volontà è chiara, ieri ha parlato quasi da dirigente della Roma. Sta quasi chiamando la proprietà per discutere del suo rinnovo con la Roma. Se fosse per me gli farei un contratto a vita…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Ma perchè la Roma dovrebbe cercare un altro allenatore? Dovresti ricominciare tutto da capo con Thiago Motta, oppure ripartire con un Allegri o un Conte, ma dovresti rispiegargli tutto. Io penso che la permanenza di Mourinho non sarà legata ai risultati, se tu sei intelligente ormai un’idea su di lui te la sei fatta. Poi la classifica attuale corrobora: ora sei quarto, ma se dovesse cominciare perdere e dovesse andare in picco verticale magari cominciano a guardarsi intorno…il pallone è rotondo, questo è…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Un centrocampo con Bove, Aouar e Sanches per stasera? Non vorrei essere nei panni di Bove, che dovrebbe lavorare per tre… Io sinceramente ho qualche dubbio, la partita di stasera ha un’importanza relativa, risentirà dei progetti in vista di Bologna. Ho dei dubbi sul fatto che possa giocare Belotti, perchè se poi si fa male lui poi con chi giochi domenica in attacco? Io penso che Mourinho potrebbe mettere Aouar nel ruolo di Dybala. L’algerino è andato in affanno quando Mou gli ha chiesto compiti difensivi, e allora si potrebbe fare questo tentativo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Le frasi di Mourinho sul suo futuro e sulle idee chiare vanno viste in due modi: se è quella che noi speriamo sarebbe tanta roba, magari ha già delle rassicurazioni anche sul mercato. La mia fonte però dice che i Friedkin non lo hanno mai chiamato. Questo non significa che non succederà. Magari lo faranno per la festa di Natale. Io però non sono così sicuro che resterà…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Se Mourinho ha ben chiaro il suo futuro, questo significa che ha già deciso. E’ vero che non ha avuto nessun contatto con la proprietà, ma visto che sono usciti articoli che dicono che Friedkin ha aperto al rinnovo, è chiaro che l’approccio del presidente è cambiato. Io sono straconvinto che a inizio anno ci sarà l’annuncio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita di stasera secondo me arriva al momento giusto per far capire all’allenatore su chi può contare da qui alla fine dell’anno, e poi vedere se sul mercato di gennaio è possibile prendere un difensore…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Aouar non ha dato l’impressione di essere entrato dentro la squadra, Sanches invece è ingiudicabile: in effetti si ha la sensazione che sia vittima di una maledizione, è un talento che è troppo spesso infortunato. Stasera è un’opportunità per lui, si spera di vederlo anche un’ora a buoni livelli. E’ un peccato per un talento non essere mai al massimo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Aouar è un giocatore che sta fallendo la prova, non è il giocatore che si aspettava, non è niente di che. Sanches invece a mio giudizio è un calciatore di grande talento, a 18 anni lo ha preso il Bayern Monaco. Il problema è che si rompe sempre, anche mangiando un brodino. E’ ingiudicabile. Ora la speranza è di vederlo giocare una partita senza toccarsi la coscia. E’ fortissimo, ma si fa sempre male, che dobbiamo fare… Qualificazione da prima vincendo in goleada? La Roma non fa questi calcoli, non ha lo spirito per vincere di goleada, non ci crede…a meno che il Servette non fa gol nei primi minuti, e allora quella notizia potrebbe darle la carica…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Sanches mi ricorda la storia di Redondo, giocatore eccellente che arrivò al Milan e scomparve per un problema al ginocchio. Stasera? Partita che la Roma vuole vincere, Mou non è uno che si accontenta di altri risultati, lo stadio è pieno, una buona propaganda…la partita non dovrebbe avere storie, quali rischi ci possono essere per la Roma? Io non ne vedo. Lo Sheriff è una squadra abbordabile ma bisogna vedere cosa succede nell’altra partita, tra lo Slavia e Servette…”

