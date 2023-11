“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma non può permettersi Lukaku, i Friedkin lo hanno preso per non farsi insultare”, CORSI: “Se Mou vuole davvero Pablo Marì possiamo salutarlo”, PETRUZZI: “I texani continueranno su una strada importante”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La domanda è: ma perchè i Friedkin non rinnovano il contratto a Mourinho? Forse perchè non sono contenti… Se i Friedkin gli rinnovano a gennaio e febbraio non avrebbe senso, perchè se vuoi aspettare i risultati non rinnovi a gennaio, quando ancora non si sa un cavolo di come finirà la stagione. Visto che i Friedkin sono quelli che lo hanno preso, se non vogliono rinnovargli il contratto è perchè hanno maturato la convinzione che Mourinho non ha fatto bene il suo lavoro. Evidentemente la valutazione non è tecnica, non è sui risultati, perchè tu hai vinto una Conference e hai fatto una finale di Europa League, ma si sono resi conto che la Roma a Mourinho non se lo può permettere, né come stipendio né come gestione della campagna acquisti. Lukaku? I Friedkin sono stati costretti a prenderlo per non farsi insultare dalla gente. Perchè quella di Lukaku è un’operazione che la Roma non si può permettere…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Se a Lukaku gli arrivano tre palloni, poi un gol lo fa. Sicuramente gli faranno bene quei 4 gol col Belgio, sarà tornato più carico. Bisogna aiutarlo, bisogna dargli più palloni, non è facile fare reparto da solo. Quando le cose non vanno bisogna cambiare: Lukaku non ha bisogno di 20 palloni, ma 3-4 palloni importanti a partita. Io mi aspetto qualche cambiamento…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Quando guardo la nazionale penso sempre alla Roma: l’Italia in due tempi ha creato più occasioni da gol che la Roma in 12 partite. Lukaku col Belgio ha segnato 4 gol in 43 minuti, anche lui andrebbe servito un po’ meglio. Continuo a tifare Mourinho, ma mi interrogo, perchè non ho venduto il cervello. Friedkin avrà il dubbio, e può essere anche che stia già lavorando sia per allenatore e ds: secondo me a marzo sapremo che fine faremo. Dan sa quello che vuole, e dobbiamo smetterla di pensare che i presidenti non capiscano di calcio. E’ un falso storico. Io ho fiducia in Friedkin…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se Pinto non sarà confermato, a breve deve uscire per forza il nome del sostituto. Non dico entro il 2023, ma per inizio 2024 sì. La Roma deve portare a casa i punti nelle prossime partite, poi quando affronterai le big come Juventus o Napoli puoi arrivarci in fiducia e a quel punto provare a strappare più del punticino… Futuro del club? Questa è una società che mi lascia tranquillo e ottimista, non mi sembra una proprietà che sta qui per campare. Anche l’anno scorso quando si parlava dell’attaccante poi ti hanno portato uno come Lukaku. Io sono convinto che se vanno a chiudere il rapporto con Mourinho, continueranno comunque su una strada importante…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Mentre l’anno scorso Mourinho aveva un altro anno di contratto, ora la dinamica è diversa: se vuoi lavorare in continuità oppure lavorare a un progetto diverso, non puoi deciderlo all’ultimo momento. Io penso che entro l’inverno una decisione va presa, a marzo già siamo oltre il limite, e di certo non puoi aspettare giugno. A me paradossalmente spaventa meno la scelta sull’allenatore rispetto al ds: quello direziona anche l’eventuale decisione se continuare con Mourinho o puntare su un allenatore diverso. Sono un po’ spaventato da quello che ci aspetta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pablo Marì è una pippa, e purtroppo ha pure subito un accoltellamento…quello però c’entra poco, anzi, è una persona perbene. Ho letto che lo vuole Mourinho: se Mou vuole davvero Pablo Marì, possiamo pure dargli l’addio perchè significa che la Roma lo ha intontito… Io spero che non sia vera, né questa voce né quella di Gnonto…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Stadio? Presentare un progetto definitivo costa. Se non hai certezze, prima di spendere 40-50 milioni, è lecito farsi qualche domanda…La zona di Pietralata è difficilmente raggiungibile, c’è una sola strada per chi arriva da Roma Nord e Ovest, che è la tangenziale…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Io non penso che Pablo Mari sia più forte di Kumbulla… Il problema è che non sai quando l’albanese toglierà le stampelle. Lo spagnolo ha un piede migliore? Non entro nel merito, ma sul gioco delle figurine non mi sembra che migliori molto, e Kumbulla è anche molto più giovane…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lukaku ha fatto 4 fischioni in trenta minuti ieri, non è andata male…quando hai un giocatore di quel livello lì devi sapere quando frenarlo un po’, nelle ultime partite non è andato bene ma non solo per problemi suoi. Come trattenerlo? Non è che puoi metterti a comprare Lukaku, devi trovare un altro modo. Magari lui vuole restare un altro anno…il problema è che la società sborsa una cifra esagerata, magari per 10 milioni ti resta un altro anno…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Lukaku ha fatto 4 gol con la nazionale e due tiri con la Roma in tre partite? Capisco la tesi, ma è un po’ come mettere insieme le mele con le pere…Il Belgio è una squadra che tende a dominare, soprattutto se ha davanti un avversario come quello di ieri, la Roma invece tende a contenere. Mourinho ha scelto di giocare così. Lukaku è un giocatore che sublima il calcio di Mourinho, che a me non piace. Ma contro l’Inter non potevi pensare di dominare. Numeri alla mano, quello che ha fatto Lukaku con la Roma è ampiamente positivo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho sceglie di giocare così, ma è una brutta scelta. Tu hai Lukaku, che è uno dei giocatori più forti d’Europa, e la Roma non lo mette in condizioni di segnare. Lukaku non ha tirato mai in porta contro Inter, Slavia e Lazio perchè non gli hanno dato una palla che è una…”

