Roma, serve una cessione per poter comprare. Primi contatti con Pablo Mari

AS ROMA NEWS – La caccia al difensore è partita. Ma la Roma mette subito le mani avanti e fissa i paletti per l’arrivo di un nuovo giocatore in rosa, con Tiago Pinto che sta chiarendo in che modo è possibile concludere un affare a gennaio.

Sono diversi i procuratori che in questi giorni stanno chiamando il general manager per proporre difensori che non avrebbero problemi a spostarsi a gennaio. Pinto però ha fatto sapere che la Roma deve rispettare certi criteri per via dell’accordo preso con la Uefa.

L’affare dunque può essere impostato solo in prestito, senza obbligo di riscatto per il prossimo giugno. Non solo. Il club per fare spazio a un nuovo arrivo deve prima cedere un calciatore in rosa: questo particolare rende più difficile concludere un affare.

Gli indiziati numeri uno a poter essere sacrificati a gennaio sono un terzino destro (la Roma ne ha tre in rosa, uno tra Celik e Karsdorp rischia) e un attaccante (Belotti più di Abraham, che deve ancora recuperare). Ma anche lo stesso Smalling, il cui rientro è incerto e i rapporti con il club al minimo storico, può fare le valigie.

Intanto Tiago Pinto ha già tentato il primo affondo con il Monza per Pablo Mari, 30 anni, difensore spagnolo che piace al gm ma anche a Mourinho: per ora né il club brianzolo né il calciatore sembrano interessati a un trasferimento a gennaio. L’affare potrebbe concretizzarsi in estate.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero