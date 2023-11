Ranieri: “La Roma non ha ingranato per via degli infortunati. Può arrivare quarta quando li avrà a pieno regime”

AS ROMA NOTIZIE – Dopo Fabio Capello, anche un altro grande ex allenatore della Roma ha parlato della situazione in casa giallorossa e dei risultati altalenanti ottenuti fino ad ora da Mourinho.

Parliamo di Claudio Ranieri, attuale tecnico del Cagliari, che ai microfoni di Rai Radio 1 ha risposto così alla domanda sul possibile arrivo in Champions della sua squadra del cuore:

“La Roma per ora non ha ingranato in campionato perché ha diversi infortunati. Quando tutti gli infortunati saranno a pieno regime, anche la Roma riuscirà a completare la sua opera. Può arrivare anche quarta“.

Fonte: Rai Radio 1