Pellegrini e Renato Sanches in rampa di lancio, Azmoun ed El Shaarawy le armi in più di Mou

NOTIZIE AS ROMA – Comincia la settimana che ci condurrà alla ripresa del campionato, con la Roma che domenica pomeriggio alle 18 affronterà l’Udinese allo stadio Olimpico.

I giallorossi arrivano a questa partita con il solo Smalling ancora fermo ai box, oltre ai lungodegenti Abraham e Kumbulla. Mourinho dunque avrà problemi di abbondanza in tutti i reparti, tranne quello arretrato dove gli uomini restano contati.

I rientri di Pellegrini e Sanches, che si sono allenati a Trigoria anche nei giorni di riposo concessi dal mister, renderanno la mediana più completa: il capitano tornerà a giocare titolare, ma anche il portoghese spera di strappare una maglia dal primo minuto. In quel caso a rischiare sarebbe Paredes, con Cristante di nuovo in regia.

In attacco la coppia Dybala-Lukaku non ha rivali, ma Azmoun si sta dimostrando molto più che una semplice riserva. Stesso vale per El Shaarawy, che a partita in corso può essere un’arma in più per la Roma. Mourinho spera di riabbracciare presto anche Smalling: con lui in campo la squadra che aveva in mente a inizio campionato sarebbe finalmente al completo.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere della Sera / Il Romanista