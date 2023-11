“ON AIR!” – CIARDi: “Su Mourinho non c”è più un plebiscito”, MORONI: “Senza Champions, spazio al progetto giovani con Thiago Motta”, PRUZZO: “Via un terzino per prendere due centrali”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dopo la sosta si gioca il segmento più importante della stagione. Il 7 gennaio sapremo il destino europeo, e dopo gli scontro diretti quale sarà il target della Roma nche in campionato. Poi sarà l’ora di prendere delle decisioni per il futuro. Il 10 gennaio già sarebbe tardi, devi intervenire subito sul mercato, specie se non ti rientra Smalling… Rientro di Totti e Spalletti alla Roma dopo la pace fatta? Secondo me è molto più probabile che si ritrovino nell’Italia…

David Rossi (Rete Sport): “Tornare alla difesa a quattro per risolvere il problema dei centrali? Vi ricordo che Ndicka partirà per la Coppa d’Africa, e di ruolo ne rimarrebbero solo Mancini e Llorente. E se poi a uno dei due viene un raffreddore? A quel punto non ci potresti nemmeno mettere Cristante, ma nemmeno Celik, perchè nella difesa a quattro non si saprebbero adattare. Per cui non penso sia una soluzione definitiva al problema…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “A Mourinho non gli facciamo un favore dicendo che non è un allenatore che sa valorizzare una squadra se non ha a disposizione i fenomeni. Se noi limitiamo l’analisi dell’allenatore al fatto che funziona solo con un certo tipo di giocatori, non rendiamo giustizia a Mourinho. Anche perchè vi do una notizia: certi giocatori non li allenerà più, perchè secondo me ormai ha toccato l’apice della sua carriera… Tra l’altro nell’Inter avevano preso giocatori come Thiago Motta e Milito dal Genoa, giocatori che non erano top assoluti nel mondo, ma che lui è stato bravo a plasmare. Andiamo oltre questo sloganismo, Mourinho è altro e lui nella Roma vuole far vedere altro. E’ che quest’anno ancora non è riuscito a trovare la chiave…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Nel Napoli dopo Ancelotti hanno fatto altre scelte, hanno cambiato allenatore e giocatori importanti, hanno mandato via Insigne, Mertens, Fabian Ruiz, Koulibaly. Non hanno preso fenomeni, ma giocatori che poi sono diventati fenomeni, come Kim e Kvarastkhelia, che io non conoscevo, e hanno vinto il campionato…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “I Friedkin sono due, ma il presidente è uno. Dan Friedkin vorrebbe che la sua squadra raggiungesse la Champions, e pure io, perchè così si potrebbe fare una campagna acquisti più ricca per il 2024/2025. Quindi io sono obbligato a tifare Mourinho, e mi accontento anche del brutto gioco che non piace neanche a me, nella speranza che l’obiettivo venga raggiunto. Si aprono tre scenari: Mou fa bene e rimane, Mou fa bene e va via, Mou va male e va via. Se va via perchè ha fatto schifo, allora vale la pena prendere un Thiago Motta e ripartire con un progetto triennale con i giovani. Se invece ti lascia con la Champions, allora devi prendere un Conte o simili…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Si dice che se va via Mourinho, la Roma perderà Dybala, Lukaku, e tutti i giocatori in prestito. Certo, può succedere, ma può anche succedere il contrario. Nessuno sa quello che succederà in futuro. Il progetto della Fiorentina qual è? Sì, ha costruito qualcosa, ma che ti dice che è una garanzia? Nella Roma ne abbiamo avuto tanti di progetti che mi hanno anche esaltato. Quando siamo arrivati alla semifinale di Champions c’era un progetto bello, con un allenatore giovane che giocava un bel calcio. E poi? Si è liquefatto, ed è partito un progetto diverso. Mou ti ha portato qualcosa che non c’era: questa grinta, questa voglia, questa famiglia…prima c’era solo a chiacchiere…”

August Ciardi (Tele Rado Stereo): “Mourinho? La tendenza da qualche tempo non porta più al plebiscito. Se avessi detto due anni fa che la Roma prendeva Dybala, mi avrebbero scritto “grande, dopo Mourinho ci porti anche Dybala!“. Quando l’anno scorso parlai di Matic che si era messo di traverso, la gente mi ha scritto che ero un infame, che volevo destabilizzare l’ambiente… Ieri scrivo del Newcastle che pensa a Mourinho, e ora che non c’è più il plebiscito, su 40 commenti sui social una trentina erano del tipo: “Ndo se firma?“. Questa è la realtà dei fatti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Rinforzi in difesa per gennaio? Sì, ma se Smalling non è in grado di giocare ne devi prendere uno per forza. Ha tre giocatori di ruolo. Dopo i 30 anni devi pensare di fare contratti anno per anno. L’anno scorso aveva dato garanzie, ma quest’anno non gioca mai. Ora devi prendere per forza un centrale, ti serve numericamente. Non so se c’è qualche svincolato a gennaio, ma se devi prendere ex calciatori è meglio evitare. A questo punto devi andare su qualche esubero di società amiche. Serve uno, ma anche due difensori. I terzini poi sono di livello limitato, che te ne tieni a fare tutti, magari ne cedi uno e ti porti dentro un paio di centrali, penso sia questo l’obiettivo della società…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il centrocampo con Pellegrini e Sanches? Usiamo sempre i condizionali, Pellegrini non lo abbiamo visto ancora in campo. Certamente con loro due in campo è una mediana diversa, che offre maggiori garanzie. Il Paredes che ci immaginiamo era quello che giocava nel PSG, ma allora giocava in una squadra di fuoriclasse. Ma quando deve prendersi la squadra sulle spalle, scompare…era già successo nella Juventus. Questo è il vero cruccio della Roma. Su Smalling ricordiamo che è un atleta che non vuole prendere medicinali. Ha cambiato idea? Ci sono voci contrastanti, c’è gente che dice che vuole continuare il suo percorso…”

Redazione Giallorossi.net