“ON AIR!” – FERRETTI: “Il momento della resa dei conti ci sarà la notte del 18 maggio”, ROSSI: “Se la Roma vince la coppa, di Mou non mi potrebbe fregare di meno”, PUGLIESE: “Una finale con la Juve significherebbe Champions quasi certa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Tutti dopo sabato abbiamo pensato che la Champions dal campionato era andata, e che bisognava concentrarsi sull’Europa League. Che è più o meno il messaggio che ha mandato Mourinho con quel capannello a fine partita e portando tutta la squadra sotto la curva. Sono dispiaciuto per la partita di sabato, la Roma non aveva offerto una prestazione tale da perdere due a zero, anche se c’era la sensazione che l’Inter non stesse giocando col coltello tra i denti. E sono dispiaciuto per un altro obiettivo stagionale che è sfumato, il secondo dopo la Coppa Italia. Ma non è ancora il momento di fare delle valutazioni: potrebbe ancora essere una delle stagioni più trionfali della storia della Roma. La forbice è talmente ampia che è impossibile dare giudizi definitivi… Sento parlare tutti se Mourinho va o resta: vi dico la verità, se la Roma vince l’Europa League, a me se Mourinho va via non me ne può fregare di meno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A oggi la Roma giocherebbe di nuovo la Conference, che sarebbe una sventura. Dybala? Paradossalmente sembrava stare meglio in quel Roma-Torino prima del Mondiale che non sabato scorso…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutti dicono che con l’Inter non c’è stata partita, ma io non sono d’accordo. Al momento di massimo sforzo, quando la squadra poteva pareggiare, c’è stato lo sbaglio del solito… spero che il futuro di Ibanez sia altrove, ci è costato almeno 12 punti quest’anno. Io spero che sia proprio finita con questo ragazzo. La squadra ce l’ha messa tutta. Mourinho si è affezionato a questo pubblico, quando gli allenatori vanno sotto la curva si vede se sono veri o no, e il suo gesto è stato assolutamente vero…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Quella del PSG è una candidatura che sta crescendo nelle ultime ore per Mourinho, anche se io mi auguro di vederlo ancora nella Roma. Quello può essere l’unico rischio per chi lo vorrebbe ancora qui. Altre scelte di alto livello per Mou non le vedo. Il discorso fatto alla Primavera è significativo, è un bel segnale. La sua strategia è di compattarsi dal basso verso l’alto. Ora bisogna arrivare tutti compatti, stretti, forti e passionali alla partita di giovedì, la più importante della stagione. Se la Roma dovesse arrivare in finale con la Juventus, le possibilità di arrivare in Champions diventerebbero altissime comunque vada la finale, perchè sulla Juve c’è la spada di damocle della Uefa. Se la Juve venisse esclusa dalle coppe, la Roma giocherebbe la Champions…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La sera del 18 maggio sapremo se la Roma giocherà o meno la finale di Europa League, solo allora sarà più chiaro il giudizio complessivo, e forse il voto finale di una stagione che può riservare cose molto belle, ma anche molto brutte. Pensare di arrivare tra le prime quattro ormai è un po’ azzardato, bisogna concentrarsi sulla semifinale, tentando il tutto per tutto in Europa. Ora si parla più del futuro di Mourinho, RMC parla di una pressione fortissima del PSG per portarlo a Parigi. Io al di là delle parole e di quello che viene scritto, mi interrogo anche sugli atteggiamenti di Mourinho. Il momento della resa dei conti non è ancora arrivato, ci sarà nella notte tra il 18 e il 19 maggio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho? La piazza lo idolatra anche quando la Roma perde. Lui ha delle capacità, è un istrione, e lo dico in senso positivo. Io sinceramente non so dire se resterà o andrà via, forse la cosa è legata ai risultati. In campionato le possibilità di arrivare in Champions sono flebili, tre punti dal Milan non sono pochi, la Juve potrebbe essere penalizzata, altrimenti per la Roma sarebbe impossibile. Però c’è l’Europa League: l’ambiente e lo stesso Mou puntano tutto su quello…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho dovrebbe far giocare bene la squadra, e non esaltare solo il pubblico in maniera astuta, oppure accusare qualcuno senza mai citarlo come ha fatto con Ulivieri, secondo quel linguaggio sporco che è tipico del portoghese. Se alla gente piace questo tipo di attore, va bene. Se poi alla proprietà interessa un altro tipo di professionista, cambierà. E lui che è un grande professionista saprà cosa fare l’anno prossimo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho? Non so se siamo ai titoli di coda, bisogna capire anche le scelte della società. Mou nel pacchetto completo ha molti vantaggi e molti svantaggi. Lui si fa carico anche molto di quello che succede nel club, dalle prese di posizioni politiche, alle polemiche, al convincere i giocatori a sposare il progetto, e da quel punto di vista è un grande patrimonio del club. Ma ci sono altri aspetti sui quali la società deve riflettere: è quello che va contro il club pubblicamente, accusandolo di non comprare giocatori nonostante stia spendendo tanto denaro, che tira continuamente in mezzo i proprietari anche in modo capzioso. Il pacchetto completo è molto impegnativo. La scelta è dei Friedkin: se vogliono andare avanti con lui va fatto con chiarezza, in modo che i ruoli siano ben determinati…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho è al centro di tutto, è lui il riferimento di tutto, anche dei calciatori che fanno esattamente quello che vuole e sono contenti tutti di averlo come allenatore. Staremo a vedere, sinceramente ho parlato con Pinto un po’ l’altra sera, ma non trapela nulla. Bisognerà aspettare ancora una quindicina di giorni e avremo le idee un po’ più chiare. Io spero che Smalling torni presto, si sente la mancanza di questo giocatore qua…”

