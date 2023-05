ULTIME DA TRIGORIA: Wijnaldum parzialmente in gruppo, ok Dybala. Missori e Pisilli restano con i grandi

AS ROMA NEWS – Buone notizie da Trigoria alla ripresa degli allenamenti, in vista della partita di giovedì sera contro il Bayer Leverkusen.

Josè Mourinho ha infatti potuto riabbracciare Wijnaldum, allenatori parzialmente con il gruppo, e Paulo Dybala, che invece ha svolto l’intera seduta con i compagni.

Se la presenza dell’argentino non è in dubbio, resta da capire se invece l’olandese sarà in grado di giocare contro i tedeschi: i prossimi allenamenti saranno decisivi in tal senso, ma c’è ottimismo.

In gruppo anche i primavera Missori e Pisilli, entrambi in campo nel finale di Roma-Inter.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini