“ON AIR!” – LO MONACO: “Pinto merita di restare alla Roma”, CORSI: “Friedkin a Trigoria, se non hanno parlato con Mou è un brutto segno”, CENTO: “Wijnaldum? Io punterei su Frattesi”, PUGLIESE: “Mourinho la pensa diversamente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Abraham e Belotti non segnano manco con le mani. L’inglese mi sembra che ormai venga percepito come un ragazzo tanto caruccio, ma troppo coreografico. Sembra che ci sia più sovrastruttura che sostanza. Tanto fumo e poco arrosto. Dall’altra parte c’è Belotti che ha segnato zero gol in campionato, ma che quando entra prende gli applausi dei tifosi. La Roma però non ha bisogno di attaccanti generosi, ma di attaccanti che la buttano dentro. Ora il tema è come comportarsi in vista delle prossime partite. Se stanno tutti bene, quale sarebbe la formazione tipo della Roma? A centrocampo c’è già un asterisco su Cristante-Matic, oggi mettere in panchina Wijnaldum è molto complicato. Davanti i sicuri sono Dybala e Pellegrini, che Mou fa giocare sempre, anche se ha cominciato a sostituirlo. Il centravanti? Non è detto che quella casella andrà riempita per forza. Potresti fare anche un 3-5-2 con Dybala ed El Shaarawy, più di Solbakken, davanti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io mi aspetto una formazione con Matic-Cristante a centrocampo, con Pellegrini e Wijnaldum dietro Dybala. Il Toro ha due ex come Radonjic e Sanabria? Beh ma se la mettiamo su questo piano, noi abbiamo Belotti che ha fatto zero gol in campionato, e che all’andata ha sbagliato il rigore, e allora sabato deve fare una tripletta… Juric è sicuro che la Roma giocherà 3-5-2, e se invece fosse proprio la conferma della difesa a 4 la carta che fa saltare il banco?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I Friedkin ieri erano a Trigoria, e se non hanno parlato con Mourinho sarebbe un segnale brutto. Ma magari c’hanno parlato e non lo sappiamo. Possibile che ieri erano tutti a Trigoria e non hanno parlato del futuro?… Lo stadio della Roma? Non credo che la gente quando va a votare, lo fa perchè un candidato gli promette lo stadio. E invece tra tutti i candidati sindaci, da destra a sinistra, non ce n’è uno che parla delle cose importanti per la città, ma solo e soltanto dello stadio. Ora Gualtieri sta tutti i giorni sui giornali a parlare dello stadio…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Un ds non si giudica solo per i giocatori presi e venduti. Giuntoli era contestato fino all’anno scorso, ora è il genio del mercato, il contrario è successo a Massara e Maldini. Bisogna giudicare i ds nell’arco di ampio lasso di tempo. Alla Roma stava facendo cose buone anche Monchi, poi ha sbracato ed è stato mandato via anche perchè non voleva mandare via Di Francesco. Pinto da cosa lo dobbiamo giudicare? Sicuramente anche per gli acquisti fatti. Secondo me Pinto è una persona perbene, pulita, onesta. Che ha pagato delle campagne di stampa perchè non si presta a certi giochini. Merita di restare alla Roma e continuare a lavorare. Certo, ci deve essere sintonia con Mourinho…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Wijnaldum è un giocatore che ci può stare anche l’anno prossimo, il problema sono i costi. Quest’anno lo abbiamo visto giocare bene solo domenica scorsa, il bilancio è ancora a saldo negativo. Più della Champions, sarà decisivo il contributo che darà Wijnaldum alla stagione della Roma per capire se è davvero recuperato o se c’è ancora da lavorarci. Oltre all’aspetto economico, va fatta una valutazione sul giocatore. Se l’alternativa è Frattesi, io dico che la Roma deve puntare su Frattesi. Chi sceglierebbe Mourinho? Secondo me su Frattesi, è un giocatore nel pieno della sua carriera, che deve fare il salto di qualità. Io non avrei dubbi…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Se la Roma andrà in Champions un altro anno di Wijnaldum ce lo potremo gustare quasi sicuramente, senza la vedo più complicata. Frattesi o Wijnaldum? Mou li vorrebbe tutti e due. Se Gini in questo mese e mezzo confermerà i passi avanti e tornerà a essere il giocatore che è, per Mou non c’è scelta, andrebbe sul Wijnaldum vero che sul Frattesi in crescita. Diverso il discorso della società che deve valutare una serie di parametri: l’età del giocatore, la possibilità di valorizzazione del giocatore. Però per me Frattesi è un giocatore su cui vale la pena investire, è un tuttocampista, box to box, che ti dà energia in campo. Fra l’altro i giovani che puoi inserire nell’affare rispetto a 12 mesi fa hanno un valore maggiore avendo giocato, e il costo dell’affare sarebbe più basso…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Dybala centravanti con Pellegrini e Wijnaldum alle spalle? L’esperimento è stato provato, Mou ha mandato in campo una Roma contro la Juve senza attaccanti di riferimento. Mettere Dybala in quel ruolo gli toglierebbe spazio e possibilità di muoversi, e infatti Mou lo fa giocare sempre a destra. A proposito di destra, non vi sembra che Solbakken sia un po’ inquartato rispetto ai tempi del Bodo? Magari è un bene, forse non magna più i salmoni ma la cacio e pepe, che forse è meglio. Secondo me Solbakken è il classico attaccante esterno a destra nel 4-3-3. Se io dovessi pensare a un suo impiego della Roma che non gioca nel 4-3-3, lo vedo bene nei due dietro la punta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sono convinto che Mou tornerà alla difesa a tre, è il modulo che gli dà più sicurezza. Ma il problema sono gli attaccanti, quando parli della Roma parli inevitabilmente di Abraham e Belotti, che sono giocatori generosi quanto ti pare, mi piacciono molto nell’atteggiamento che hanno, ma poi ti serve qualità per risolvere le partite. Io penso che Mou stia pensando a soluzioni alternative, che sono Dybala, Wijnaldum e Pellegrini. Penso che col Toro potrebbe anche rinunciare ai due attaccanti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Col rientro di Cristante, sono convinto che uscirà Abraham e verrà messo Wijnaldum più avanti. Nell’ultima partita, al di là dell’avversario, mi è sembrato un giocatore completamente ritrovato. Mou deve far fare a Dybala quello che fa Felipe Anderson nella Lazio, tanto gli altri attaccanti non segnano manco se t’ammazzi…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “E’ tutta la Roma che sta segnando poco, mancano i gol di Abraham e Belotti, ma mancano anche quelli di Pellegrini. Se badi solo a difenderti e a giocare un calcio speculativo, poi finisci per non segnare. Anche la fortuna non ha dato una mano, con tutti quei pali. Sono deluso da Belotti, di spazi ne ha avuti: tanta buona volontà, ma ancora non ci siamo. L’attaccante con maggiori qualità è Abraham, ed è lui che più di tutti deve segnare…”

Redazione Giallorossi.net

