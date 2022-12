“ON AIR!” – ROSSI: “Mou sta spingendo per avere un regista”, PIACENTINI: “Odriozola? Per me la priorità è un difensore centrale”, PUGLIESE: “Juve quasi certamente estromessa dalla Champions”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Felicissimo per l’eliminazione della Germania e per la qualificazione del Giappone, a un certo punto hanno urlato “banzai” e li hanno travolti, la Spagna non l’ha vista più… I bocciati di Mourinho? Tolto Abraham, tutti gli altri me li aspettavo. Ero certo di Belotti, forse anche di Celik, di Kumbulla e Shomurodov non avevo dubbi, ma dell’inglese non me l’aspettavo…”

David Rossi (Rete Sport): “La Spagna? A me l’ultimo quarto d’ora non mi è piaciuto per niente, hanno fatto un solo tiro in porta… Secondo me si sono fatti male i calcoli pensando che forse col Marocco gli sarebbe andata meglio rispetto alla Croazia. Odriozola? Già avrebbe un’esperienza nel nostro campionato, nella Fiorentina ha giocato quasi sempre. Che Odriozola possa fare peggio del Karsdorp degli ultimi tempi è difficile. Celik? Abbiamo capito che è quello, non ha guizzi ma non fa meno disastri. Secondo me Mou sta rompendo le scatole per avere un centrocampista di un certo tipo, un regista. Lukic? Buon giocatore, ma non so se è quello che ti serve…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io resto convinto che la Roma non abbia il terzino come priorità, per me resta il difensore centrale. Kumbulla ha un minutaggio da Primavera. Se te ne arrivasse uno buono al suo posto, uno che potenzialmente può fare il titolare, sarebbe comunque uno in più rispetto ad adesso, dato che Kumbulla non ha giocato mai…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Juve? La speranza è chi ha sbagliato possa pagare. Poi quale sarà la pena, la deciderà la procura. La Juve è un club quotato in borsa, quindi si è sbagliato e si è giocato sia con i sentimenti che con i soldi della gente, e questo è un aspetto molto grave. La speranza è che non finisca tutto a tarallucci e vino, e che ci sia un pena esemplare anche se ci credo poco perchè è la Juve: nel 2006 doveva essere sbattuta in prima categoria, poi l’hanno messa in Serie C, poi in Serie B, e questo perchè era la Juventus. Mi sembra chiaro che se avrà una conseguenza dal punto di vista sportivo, avrà al massimo una penalizzazione in termini di punti, ma non ci sarà una pena esemplare. La Champions? E’ quasi matematico che sarà estromessa, si libererà un posto, è una possibilità in più per la Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Juve? Il rischio è che alla fine paghino le persone che sono state sbattute fuori e non chi ha tratto davvero vantaggio, e cioè il club. Con la Juve quasi fuori dalla Champions, speriamo che ora la Roma non sbraghi e arrivi settima. Noi comunque dobbiamo sperare che la Juve arrivi tra le prime quattro, e che la Roma arrivi almeno quinta…che squallore ragazzi… Frattesi? Operazione complessa, ha un contratto che scade nel 2026. Per me 27-28 milioni li vale…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Credo che Camara non piaccia a Mourinho. Sono pochi i giocatori di cui lui si fida. Anche Celik non sta al meglio. Nella formazione ideale dello Special One Mancini e Cristante ci sono sempre…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mourinho voleva Xhaka a tutti i costi, è stato il primo giocatore che ha indicato appena arrivato alla Roma. Era convinto che gli avrebbe cambiato la squadra. Se ci fidiamo di lui, dobbiamo credere che sarebbe stato l’uomo giusto. Di certo è un giocatore bravo, non so quanto sia un calciatore in grado di cambiarti la squadra, ma è di sicuro uno che ti avrebbe dato una mano in maniera importante. Ma la scelta di non venire è stata più del giocatore che non del club…”

