Roma, due giocatori per arrivare a Lukic

AS ROMA NEWS – Il rinforzo a centrocampo su cui sta lavorando Tiago Pinto in questi giorni è Saša Lukic, 26 anni, centrocampista serbo del Torino.

Il general manager infatti ritiene il giocatore un rinforzo importante per la rosa a disposizione di Mourinho, soprattutto considerando il possibile addio (probabilmente in prestito con diritto di riscatto) di Bove.

La Roma però non può permettersi di spendere in questo mercato di riparazione, dovendo rispettare i paletti della Uefa. Per questo Pinto sta discutendo con il Toro sulla base di uno scambio di giocatori.

Sul tavolo ci sono i nomi di Marash Kumbulla e Eldor Shomurodov: sia il difensore che l’attaccante piacciono ai granata, ma solo uno dei due dovrebbe finire nell’affare. Va trovata però un’intesa sulle valutazioni dei calciatori in questione.

Fonti: Leggo / Corriere della Sera