“ON AIR!” – LO MONACO: “Gasp? Mi arrivano certi messaggi…”, ROSSI: “Costretti al rinnovo di Cristante perchè non lo vuole nessuno”, PRUZZO: “Svilar unico intoccabile, gli altri possono andare via tutti”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Svilar? Se si presentano con una fagottata di soldi, lo vendi e ti prendi un altro portiere. Tanto la storia di Gasperini dice che portiere e difensori non aveva sti grandissimi fenomeni, perchè fa un gioco d’attacco. In difesa devi prendere un dominante, che gioca centrale: Ndicka non lo può fare. Devi prendere uno duro, cattivo, veloce…Senesi a parametro zero potrebbe essere buono. A destra giocherei con Ghilardi titolare, perchè Mancini questo è. A centrocampo Cristante deve fare panchina, punto: lì devi comprare il titolare. Il problema qua è il rinnovo di Cristante. E te lo dico io perchè lo rinnovi: perchè non se lo compra nessuno…Io il prossimo anno parto da Pisilli titolare, tanto abbiamo capito che Konè lo vendi. Ma Pisilli è tanto peggio di Konè?…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per me Hujlmand e Pisilli è una bella coppia…il danese sarebbe il De Roon come personalità e caratteristiche, la Roma ha bisogno di un calciatore così. E Pisilli può diventare l’Ederson della Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se dovesse scegliere Gasperini, lui farebbe rinnovare il contratto a Celik, perchè è un calciatore costante che può ricoprire quei ruoli. Pellegrini lo stima, ma non è il giocatore che ti può far fare il salto di qualità in quel ruolo che è fondamentale per il tecnico. Per cui penso che se dovesse scegliere Gasperini, tra Celik e Pellegrini, lui si terrebbe il turco. La partita di stasera? Stavolta la vedrò, e penso anche con un po’ di partecipazione…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Secondo me Pellegrini, tra tutti i giocatori in scadenza, è quello che ha l’1% in più di rinnovare il suo contratto. Lui, e forse Celik…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “I soldi della Champions ti garantirebbero quei 50-60 milioni di euro in più da investire sul mercato, ma se tu poi li usi per metterci dentro i Renato Sanches, i Le Fee, i Dovbyk, gli Schick, invece di prendere calciatori giusti, siamo sempre da capo a dodici. Alla fine la responsabilità ricade sempre sulle scelte delle caratteristiche. Lo storico di questo quasi decennio racconta questo: i soldi sono stati spesi, ma troppo male. Come si fa a passare da Malcom a Schick, da Frattesi a Wijnaldum…erano tutti giocatori molto diversi tra loro, anche per caratteristiche…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Freuler non è più quello di prima. Lui o Cristante? Se parlassimo di Freuler giovane, allora Freuler tutta la vita. Lui ancora la verve ce l’ha ancora, ma parliamo di uno che va per i 34 anni… Konè? Visto quello che si dice, io lo vedo già in un’altra squadra. Andrebbe bene Ederson, che senza Gasp ha avuto un momento nero ma ora con Palladino si sta riprendendo. Ci può stare, ma ci risiamo: avresti uno buono, ma intorno a lui sempre gli stessi. E invece il grande club tiene Konè e si prende Ederson, e comincia a costruire una squadra di calcio che può farti male…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Freuler? Qua servono i titolari, non le alternative…Lo svizzero compirà 34 anni ad aprile, e quindi prenderemmo che va per i 35. Ora si parla della cessione di Konè e dell’arrivo a parametro zero di Freuler, non mi pare una grande idea…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Penso che Baldanzi tornerà alla Roma, non so se il Genoa ha la forza di investire su di lui. Saud titolarissimo con il Lens? Gasperini inizialmente lo volle valutare, poi si puntò forte su Wesley e su Celik che è stato riportato in quella zona. Poi il problema di Angelino ha cambiato tutto, e col sennò di poi forse Saud sarebbe stato tenuto. Secondo me è un giocatore che andava aspettato, la scorsa stagione è stata abbastanza confusionale anche per i calciatori. Però non mi sembrava un giocatore che potesse diventare importantissimo, e nel campionato francese ci sono delle differenze con quello nostro…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Prima o poi dovremo fare un articoletto sul “pazzo bipolare Gasperini”, perchè adesso stanno girano delle voci…anche ieri mi sono arrivati una serie di messaggi: “Ah, non sai che ho saputo…non sai che ha fatto Gasperini!”. Tra un po’ diranno che ha preso a picconate il Colosseo di notte, o che quando ci passa davanti in realtà ci piazza delle bombe…De Rossi diceva di Mourinho: “Non fatelo stancare…”, io c’ho una paura…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Italia-Irlanda del Nord? Sarebbe stata una partita di allenamento se non ci si giocasse il Mondiale. Ora c’è una paura…io ce l’ho, una paura sportiva…Il problema non è l’Irlanda, il problema è l’Italia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita dell’Italia di stasera? Ma dai, non scherziamo, ma come si fa ad avere paura di una partita giocata a Bergamo contro una squadra di Serie B…manco fosse la Germania di Voeller… La Roma? L’unico che tenterei di mantenere è Svilar, gli altri possono andare tutti, non hanno dimostrato di non essere chissà quali punti di riferimento per la squadra. Devi essere bravo a trovare le alternative…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Chi rischia di essere ceduto? Quelli che hanno mercato. L’Inter può provare a prendere Koné prima del 30 giugno, i neroazzurri hanno bisogno in mezzo al campo di un giocatore di quel tipo. Avevano provato a prendere uno con caratteristiche simili, non paragonabile dal punto di vista dell’esperienza e della statura a Konè, come Diouf. Ma poi si sono accorti che non era dello stesso livello. Un giocatore alla Koné è ritenuto fondamentale dall’Inter, se effettivamente potrà essere Koné dipende anche dalla Roma, da quanti soldi vuole e dalla necessità di vendere. Certamente per l’Inter quella è la priorità del mercato, e la Roma di fronte a cifre adeguate può venderlo entro il 30 giugno…”

Redazione Giallorossi.net