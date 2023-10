“ON AIR!” – CORSI: “Conte è un Mourinho che non ce l’ha fatta”, PES: “L’ex Juve piace ai Friedkin”, AGRESTI: “Lo vedrei benissimo alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Conte nel 2019 disse che la Roma non era pronta per lui. Ora anche se siamo a ottobre e c’è ancora tanto da giocare e quindi lontani dalle decisioni, lui con una frase un po’ paraventa si propone alla Roma. E il nome di Conte a Trigoria c’è. Sarebbe una scelta di continuità, anche come pressione e come pretese, Conte è uno che chiede, che vuole calciatori, e sarebbe un po’ l’allenatore alla Mourinho. Il distacco con i Friedkin? Se prima c’era un dubbio sul rinnovo, ora sembra esserci una decisione presa. Sembra quasi che Mourinho ci spera, ma la Roma non ci pensa. In questo momento non c’è aria di rinnovo, e i Friedkin dovranno scegliere una figura nuova. E Conte è una figura che piace…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Conte? E’ tutto molto aperto. Essendo libero può ingolosire diversi club. Lui dice che il suo più grande rimpianto è di aver lasciato la Juve dopo tre anni, e questo mi sembra un richiamo anche alla stessa Juventus, che in estate potrebbe chiudere il percorso con Allegri. E’ veramente un Conte aperto a ogni soluzione. Il suo arrivo alla Roma sarebbe forse a migliore garanzia possibile per la permanenza di Lukaku, che ha un rapporto stretto e forte col belga. Anche pwr questo motivo non mi dispiacerebbe l’arrivo di Conte alla Roma. Capisco i tifosi che non lo vorrebbero e le loro motivazioni, ma sul piano strettamente tecnico sarebbe una scelta di altissimo profilo…”

David Rossi (Rete Sport): “Corona ha detto che oggi porterà le prove oggettive. Penso che le fonti di Corona siano più di una, e questo mi porta a pensare che abbiano un grado di attendibilità differente. Esiste più di una gola profonda, e lui non ha fatto altro che mettere insieme una serie di dicerie più o meno affidabili, tirandoci fuori un quadro generale. Su Zalewski pare che questo fantomatico personaggio si sia ingolosito dai 20mila euro proposti e si sia inventato tutto. A quel punto entrerebbero in ballo i tribunali…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La presunta fonte di Corona che dice di essersi inventato tutto? Un altro Manuel Fantoni… non era esattamente attendibile e questo dovrebbe farci riflettere. Corona dice che insegna a fare il mestiere a tutti e che questa è la più grande inchiesta giornalistica degli ultimi 30 anni…beh se queste sono le fonti, forse anche questo sarebbe da rivedere…la sua credibilità e quella delle sue fonti. Questo non vuol dire che sia tutto errato, tanti calciatori staranno dormendo male in questi giorni, ma cerchiamo di limitarci agli atti ufficiali. E in questo momento, oltre a Fagioli, sono stati interrogati solo Tonali e Zaniolo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Conte? E’ un Mourinho che non ce l’ha fatta. Uno ha 26 titoli in bacheca, l’altro 4 o 5, solo nazionali fra l’altro. E poi i giochisti si sentirebbero male, perchè con Conte poca roba… Tra l’altro c’è questa storia del piccolo problema bianconero…però va bene, se arriva dico ‘Forza Roma e forza Conte’, perchè se poi dovessimo vincere sarà anche giustamente per opera sua, e a noi tifosi se si vince ci va bene tutto, non posso fare l’ipocrita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dove vedo meglio Conte? Sono due piazze importantissime, adatte a un allenatore come Conte. A Roma c’è un presidente che può fare una grande squadra, e Mourinho non è amato dalla società, specie per i suoi comportamenti. A Napoli mi sembra difficile, perchè non credo che Garcia reggerà e arriverà prima un altro allenatore. Io Conte lo vedo più a Roma che non a Napoli. Zalewski? Pare che la fonte di Corona abbia ritrattato tutto…certo che questa vicenda è di uno squallore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Conte si sta preparando il terreno per rientrare nel calcio che conta. Ha ancora grande motivazione, che potrebbe trasmettere alle tifoseria di Roma o Napoli. Fa parte del gioco, di un tecnico che ha fatto molto bene e ha delle credenziali molto buone e che si sta giocando la possibilità di rientrare in piazze molto difficili. Ma non so dirti se a Roma o Napoli possano garantirgli grandi acquisti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io Conte lo vedrei benissimo a Roma, più che a Napoli. Ha sempre vinto in piazze dove non si vinceva da tanto tempo, e lo ha fatto sorprendendo con squadre che non erano così attrezzate per vincere. Lui è andato spesso oltre i limiti della squadra che ha allenato, lo ha fatto secondo me anche con l’Italia. Il Napoli ha appena vinto, per questo mi sembra sia più attirato dalla Roma dove nessuno vince da tanti anni. Penso che sarebbe la sfida giusta per lui. Anche tatticamente la Roma mi sembra più adatta a Conte del Napoli…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Conte è allenatore da progetto dove ci sono tanti soldi, e francamente lo vedo meglio su Roma che su Napoli. A Napoli i margini sono più ridotti, il presidente ha il controllo sugli investimenti ed è lui che fa la campagna acquisti. Ma anche i Friedkin investono con oculatezza. Conte dovrebbe cambiare le sue abitudini recenti, e tornare a essere l’allenatore della prima Juventus, nella quale aveva messo le sue idee e il suo lavoro su progetti non ancora consolidati con giocatori di prima fascia. Io però non sarei così sicuro nel dire che allenerà Roma o Napoli, sono abbastanza perplesso. Nessuna delle due mi sembra la sua piazza…”

