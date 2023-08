“ON AIR!” – PRUZZO: “Lukaku colpo di magia, operazione clamorosa”, PIACENTINI: “Giù il cappello”, AGRESTI: “Mou ora non può più nascondersi”, FOCOLARI: “Senza intoppi è una Roma da scudetto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi viene quasi da ridere, abbiamo ascoltato e letto di tutto durante questa estate, anche da parte nostra, all’indirizzo di questa proprietà. E poi il 26 agosto ti piazzano un colpo del genere…beh, c’è solo da levarsi il cappello. Nei tre anni Mourinho, Dybala e Lukaku…ragazzi, questi sono fatti. Diventa una situazione interessante per tutta la serie A… Lukaku è uno che sposta. Se oggi la Roma è una squadra da 5-8° posto, io con Lukaku la metto tra le prime 4. E senza padrone in campionato, io la Roma la metto lì a lottare…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Mou aveva detto che saremmo stati in ritardo anche se fosse arrivato Mbappè. Ieri ha spiegato cosa dobbiamo aspettarci: siamo sul filo del rasoio, e dobbiamo stare qui a sperare che questi giocatori stiano bene. Per me al momento Paredes è il giocatore migliore che abbiamo preso…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Lukaku? Siamo in attesa…la giornata di ieri è stata da romanisti, partiti con la tristezza per Azmoun, c’era quasi la disperazione, e poi è arrivato questo lampo nel buio. Quando abbiamo visto l’aereo che partiva per Londra con Friedkin e Pinto, abbiamo capito che qualcosa di reale c’era. Ora bisogna aspettare, io non dico niente per scaramanzia. Aspetto soltanto l’annuncio: la Roma al momento è da 5-8° posto, l’analisi di Mou è stata lucidissima. Però se arriva Lukaku cambia tutto, cambia un reparto intero e una stagione intera…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Lukaku? Ragazzi, stiamo calmi. E’ una trattativa complessa, aspettiamo le prossime ore, ma per favore non cominciamo a mettere in giro le solite voci del “è già fatta, me l’ha detto il mio amico“, perchè poi si rischia di restarci parecchio male. Se arriva sto ragazzone qua, magari…ma andiamoci piano. Ora pensiamo a vincere la partita di oggi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lukaku è stato un colpo di magia della Roma. Forse hanno rinunciato a Zapata anche per questo… Il belga è uno che sposta tantissimo, è un’operazione clamorosa. Però ci vuole equilibrio, fino a ieri si parlava di un mercato della Roma ricco di incognite: se tutto fila liscio, è ovvio che la Roma può giocarsi tranquillamente i primi posti, ma alcune perplessità rimangono…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ci sono molti se nel mercato della Roma, in cui Lukaku forse è l’unica vera certezza. Se parliamo solo delle figurine, la Roma ha un centrocampo stellare, ma si tratta di giocatori che fisicamente rappresentano delle incognite dal punto di vista fisico. Poi certo, se non ci sono particolari intoppi, i giallorossi potenzialmente possono quasi pensare di ambire allo scudetto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Lukaku è un giocatore che se sta bene, in Serie A sposta notevolmente gli equilibri. In Italia nessuno ha una coppia come quella che nascerebbe con il belga e Dybala. E se si considerano anche gli altri acquisti come Aouar, Mourinho non può più nascondersi e deve cominciare a rendere conto della rosa che ha a disposizione…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma ha colto al volo l’occasione del prestito offerto dalla Roma. Lukaku è il colpo più importante di questo mercato estivo, è uno che in campo sposta gli equilibri. Perplessità non ne vedo. Una settimana fa una cosa del genere era solo fantasia. Ora la Roma può lottare per lo scudetto…”

Redazione Giallorossi.net