“ON AIR!” – CORSI: “Nzola e Belotti? Sono preoccupato”, ROSSI: “Icardi può essere una suggestione per i tifosi”, CENTO: “Se tieni Mou devi attrezzarti per continuare la guerra”

David Rossi (Rete Sport): “I Friedkin non parlano. E Pinto mi sembra allineato a questa strategia comunicativa. La proprietà vuole parlare con i fatti, e così farà. Se ci saranno novità, lo sapremo a stretto giro di porta. Io delle parole dei protagonisti ci faccio poco. Il dubbio su Mourinho ce l’ho ha messo lui stesso, e questo la dice lunga. Sono sicuro che se avessimo parlato con Friedkin, lui ci avrebbe detto: “Ma di che stiamo parlando? L’allenatore ha un altro anno di contratto, e noi continuiamo a lavorare in silenzio come abbiamo fatto ieri, e come faremo anche domani“… Un nuovo colpo alla Dybala per questo mercato della Roma? Penso che la situazione contrattuale di Dybala sia stata un unicum. Forse Icardi, che non arriva a quei livelli, può rappresentare una suggestione per i tifosi…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La finale di mercoledì è stata condizionata totalmente dall’arbitro, e mette in fila tutti i torti arbitrali, perchè un conto è subire un torto alla decima giornata di campionato e un conto è in una finale. La gente vede in Mourinho un allenatore che cambia la Roma e riesce a unire. Lui la Roma l’ha cambiata nel rapporto con i tifosi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Stamattina mi alzo e trovo la storia del rinnovo di Belotti. Io sapevo che c’era un’opzione, mo è uscita la storia del rinnovo automatico. Ma non è vero! Se lo sono inventato stanotte! Con tutta la simpatia per Belotti, bravo, dà tutto, ma ragazzi, non ha fatto un gol in campionato. E la Roma che fa? Gli fa due anni di contratto. E Nzola? Il Corriere dello Sport dice che l’ha chiamato Mourinho…ma veramente? Io mi preoccupo. Se mi parlate di Nzola e Belotti, Frattesi mi sembra Modric. Io che prima facevo lo schizzinoso su Frattesi, dopo i nomi che ho letto, ma magari Frattesi, è un’altra categoria…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Il rinnovo di Belotti? Ovviamente non puoi pensare di far giocare lui come titolare, è evidente che il Gallo sarà la riserva del prossimo attaccante…ci mancherebbe. Se prendi Nzola, tieni Belotti e prendi un giocatore di livello in grado di farti 14-15 gol saresti a posto. Serve un attaccante che non abbia paura del pallone quando gli arriva, che non ci caschi sopra…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Se la Roma decide di proseguire con Mourinho, che mi pare scontato, è una guerra che continua. E ti devi attrezzare. Cercheranno di farti pagare ancora di più le polemiche di questi giorni, dove non è stata spesa una sola parola a favore della Roma, anzi, tutto il contrario. Come si combatte questa guerra? Allestendo una squadra forte e una dirigenza a copertura di Mourinho. Lui te lo ha già detto che non può combattere le battaglie da solo, e questo è un tema importante da affrontare… La contestazione a Taylor all’aeroporto? Non è successo niente di che, c’è stato qualche coro e niente di più. In altri tempi dopo una partita del genere sarebbe andata a finire molto peggio. Fra l’altro mi chiedo quale genio ha deciso di far passare l’arbitro in mezzo ai tifosi della Roma…rimango sbalordito, sembra quasi che te lo sei andato a cercare…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Vista la situazione in attacco dopo l’infortunio di Abraham, uno come Belotti ti fa comodo. Peggio di quello che ha fatto quest’anno non può fare. Fra l’altro non è detto che rimanga alla Roma, il club può sempre decidere di cederlo. Io al momento me lo tengo, almeno fino a quando non torna Abraham. Ma non è da escludere che la Roma decida di comprare due punte, magari uno giovane e uno esperto, e di cedere Belotti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma cerca Nzola? E’ un attaccante che andrebbe bene solo come alternativa. Per il centravanti titolare mi aspetto qualcosa di molto meglio…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Nzola piace alla Roma, perché c’è da valutare la situazione Abraham. La Roma deve fare delle riflessioni, ha già due attaccanti in rosa e Nzola piace. Il club pensava di monetizzare dalla cessione dell’inglese, è stata sfortunata perché Abraham aveva mercato in Premier e si è fatto male negli ultimi minuti del campionato. È una cosa beffarda…”

