Roma, arriva Aouar: contratto pluriennale, nelle prossime ore l’ufficialità

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma ora sta per arrivare l’ufficialità: Houssem Aouar sarà il primo acquisto della Roma 2023-2024.

Il giocatore franco-algerino ha infatti firmato un contratto per il club giallorosso di diversi anni e nelle prossime ore è atteso addirittura l’annuncio ufficiale dal parte della società capitolina.

E’ quanto scrive il portale francese de L’Equipe in questi minuti. Aouar, 25 anni il prossimo 30 giugno, era in scadenza di contratto con il Lione e dopo diversi contatti con altri club sia in Italia che in Spagna ha deciso di sposare la causa giallorossa.

Centrocampista offensivo, capace di giocare in diverse posizioni del campo, Aouar è un giocatore che fa della qualità tecnica il suo punto di forza. E’ lui il primo rinforzo che Pinto e i Friedkin regalano a Mourinho.