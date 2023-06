Wijnaldum saluta i romanisti: “Grazie per la fantastica atmosfera e il vostro sostegno”

NOTIZIE AS ROMA – Georginio Wijnaldum ha pubblicato un post su Instagram che ha il sapore di un addio.

“Thank you, Giallorossi fans for the amazing atmosphere during the games and support this season” (Grazie, tifosi giallorossi per l’incredibile atmosfera durante le partite e per il vostro supporto durante la stagione” è il messaggio dell’olandese.

Wijnaldum ha giocato in prestito alla Roma dal PSG e potrebbe essere riscattato per circa 9 milioni, al momento – però – appare difficile che la Roma possa trattenerlo a Trigoria anche per via del suo elevato ingaggio.