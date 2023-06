Roma all’attacco

AS ROMA NEWS – Finita la stagione, i pensieri dei tifosi ma anche di Josè Mourinho e Tiago Pinto sono rivolti unicamente sul mercato estivo, pronto ad aprire i battenti.

L’infortunio di Abraham apre un problema molto serio dentro la Roma: l’inglese sarebbe dovuto essere il giocatore da mettere sul mercato per fare cassa, viste le richieste che aveva dalla Premier.

Il suo ko (tornerà nel 2024) è un guaio grosso sia a livello tecnico (la squadra perderà comunque il suo centravanti titolare) che a livello economico: Pinto dovrà costruire l’attacco del prossimo anno senza i 40 milioni preventivati per la sua cessione.

Il gm dovrà essere creativo. Il primo nome sul quale la Roma sta lavorando con intensità è quello di Mbala Nzola, 27 anni il prossimo agosto: Pinto può prenderlo per una manciata di milioni, soprattutto se lo Spezia accetterà alcuni giocatori in esubero (Shomurodov in primis) come contropartite.

M il vero colpo in avanti sarà un altro. Oggi torna in auge il nome di Mauro Icardi, 30 anni, attaccante che ha appena vinto il campionato turco con la maglia del Galatasaray.

Il giocatore, 22 gol in 24 partite, non ha perso di certo il feeling col gol e non vede l’ora di tornare in Italia. Firmino e Morata, gli altri nomi sul tavolo che la Roma sta seguendo con interesse. Intanto, per cautelarsi, la Roma abbia rinnovato il contratto di Andrea Belotti fino al 2025. Nelle scorse settimane è scattata l’opzione di rinnovo biennale presente nel contratto dell’attaccante italiano. Una soluzione tampone dopo il dramma sportivo di Tammy Abraham.

