“ON AIR!” – ROSSI: “Il rinnovo di De Rossi? Dal 1 luglio siamo senza allenatore”, FERRAZZA: “Roma impantanata su tanti aspetti”, CORSI: “C’è qualcosa di strano”, PRUZZO: “Non vedo l’idea di un rafforzamento”

David Rossi (Rete Sport): “Ma De Rossi non è stato ancora annunciato? Perchè noi dal 1 luglio dal punto di vista prettamente tecnico siamo senza allenatore… Se le prime due cose fatte da Ghisolfi fossero le cessioni di Belotti e Karsdorp, sarebbe già bene, perchè se parti con le cessioni di esuberi che pesano sul monte ingaggi e che ti permettono di raggranellare soldi non è male…e poi vediamo il resto. In entrata è tutto in stand-by proprio perchè ora si sta lavorando alle uscite. Hummels al posto di Smalling? Avresti uno Smalling sano, e forse pure più forte di testa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma tra poco si raduna. Hummels vuole sapere dove giocare per l’inizio del ritiro, non vuole decidere la sua destinazione a metà agosto… La Roma non potrà prendere solo under 21, il ringiovanimento della rosa sarà un processo che durerà più di una sessione di mercato. Se tu ora fai uscire Smalling per portare Hummels sei più forte, migliori, quella è la cosa da dire…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “De Rossi vuole più un esterno di gamba a destra, e potrebbe puntare anche su Angelino titolare a sinistra. Bellanova? Da quinto può essere devastante, perchè ha una grande gamba, anche se deve migliorare tatticamente. Come esterno di una difesa a quattro però il discorso cambia tanto, ma lavorandoci ci può stare. Se funziona la coppia di esterni Bellanova-Angelino? Secondo me sì, Angelino ha giocato spesso più bloccato dietro, difensivamente non è male…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Giocatori come Bellanova, Chiesa, non vi sembrano giocatori da contropiede? Siamo sicuri che la Roma dominerà le partite col palleggio oppur farà più una squadra che ribalti l’azione in velocità? Ho la sensazione che De Rossi voglia palleggiare un po’ meno per avere anche una fase difensiva più compatta, perchè dietro hai fatto un po’ acqua… Darmian titolare stasera con l’Italia? Se lo avesse preso la Roma quando se ne parlava, avrebbe fatto 10 anni il titolare in questa squadra, collezionando il record di presenze…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Stadio? Da quello che scrivono sui giornali sembra che la Roma si stia defilando. La Roma manda via dipendenti, chiude viale Tolstoj, i Friedkin immettono soldi freschi nell’Everton, e allora la gente si domanda: “Ma che sta succedendo?”. C’è qualcosa di strano…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sembra quasi che la Roma stia vivendo con distacco l’affare stadio, tanto che l’obiettivo 2027 è diventato impossibile… Siamo al 24 giugno e la Roma non ha comunicato il rinnovo di De Rossi, e tra dieci giorni si parte con il ritiro. C’è uno stallo, ci sono una serie di cose che si sono impantanate e che si sono rinviate a luglio. Tra queste c’è il discorso Dybala: forse si parlerà con lui durante il ritiro, quando sarà attiva sta benedetta clausola, con Dybala che avrà un permesso speciale di 10 giorni in piena preparazione per andarsi a sposare…10 giorni ragazzi, improvvisamente questo parte e si sposa…A questo punto mi chiedo se è ancora al centro del progetto tecnico della Roma…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Mercato? L’attaccante di solito si fa più tardi, è più un investimento da seconda parte del calciomercato. Dopo l’Europeo invece vedremo tanti movimenti sugli esterni: Chiesa e Riquelme sono i nomi più credibili, seppur difficili. Come terzini invece Bellanova è la priorità, mentre a sinistra Sergio Gomez del City è confermato come nome, sarebbe un affare low cost che ti permetterebbe di avere a sinistra due giocatori grosso modo di pari livello…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Sull’acquisto di Sangarè vorrei fare una riflessione: la Roma tra i migliori prospetti ha Mannini in Primavera e Marchetti nell’U17, che è uno dei migliori, entrambi esterni destri. Marchetti rischi di perderlo al 30 giugno se non lo contrattualizzi, e tu spendi un milione e mezzo per Buba Sangarè? O questo è il nuovo Cafu, e allora mi tolgo il cappello, oppure è un affare che non ha senso, se non quello di rafforzare i rapporti con Ramadani…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sto aspettando di capire che mercato farà la Roma, perchè non ho idea di quali siano gli obiettivi. Al momento non ho la sensazione di un rinforzamento, ma aspetto per capirne di più. E’ stato preso un calciatore di cui secondo me potevi farne a meno (Angelino, ndr). La storia dell’Everton? Bisogna avere pazienza, altrimenti non capisci quale sia il filo conduttore…Speriamo ci sia una svolta e che Dybala resti…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “I Friedkin che comprano l’Everton? E’ una delle tante multiproprietà. Ne hanno una in Inghilterra, una in Italia e diverse in America…questi sono i nuovi investitori che guardano all’estero. Per fortuna è finito il mecenatismo, che ha portato situazioni drammatiche anche qua in Italia. Ora bisogna vedere cosa vogliono fare i Friedkin del loro investimento nella Roma. I soldi ne hanno messi, ma il progetto non è del tutto definito. L’Everton è una squadra di seconda luce a Liverpool. Nella Roma tutto dipende da cosa vorrà fare De Rossi con il nuovo direttore sportivo: è una scelta che non era quella desiderata?…”

