“ON AIR!” – PIACENTINI: “Venderei Abraham, sì a uno scambio con Scamacca più soldi”, CENTO: “Il giocatore visto domenica è dannoso alla squadra”, FERRETTI: “Occhio a Pisilli”, AGRESTI: “Incomprensibile l’atteggiamento di Sarri”

David Rossi (Rete Sport): “Continua il “ciapa no” in campionato con il pareggio di ieri del Milan con la Salernitana. Questo è il dato da cui ripartire. Vuol dire che la partita di domenica prossima assume un significato importantissimo, non solo è un derby, ma la sfida tra la quarta e la quinta in classifica, che vincendo può scavalcarla. Sarri ha già detto che ha scelto il derby, quindi in Olanda giocheranno le seconde linee. Questo avrà dei riflessi sulla partita di domenica, perchè la Roma non potrà permettersi la stessa cosa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Abraham? Io lo venderei. In un calcio dove non ci sono più incedibili, se arrivasse un’offerta congrua di almeno 45 milioni, la cifra che lo hai pagato, secondo me non è incedibile. Il sostituto? Con quei soldi in mano puoi prenderne un altro di quel valore lì, se non superiore. Questo discorso però vale per tutti, non solo per Abraham. Se il West Ham mi offre 30 milioni più Scamacca, io glielo do… Il profilo più o meno è quello. Per fare il salto di qualità dovresti prendere uno già affermato, e con quella cifra non ce la fai a comprarlo. A meno che non sei capace di prendere l’Haland di turno prima dell’esplosione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa è una settimana straordinariamente significativa per quello che sarà quest’anno. Il tifoso della Roma ci prova a guardare ai titoli, all’Europa, mentre il tifoso della Lazio solo al derby…un classico. Ora che sanno di non poter vincere la Conference, dicono di pensare solo al derby. Sono piccoli. Purtroppo c’è questa situazione, c’è solo Roma e Lazio per il quarto posto. A meno che Inter e Milan crollano, però io per il momento le tolgo. Sono sorpresissimo, pensavo che la Roma se la sarebbe giocata con l’Atalanta, e invece la Lazio vuole contenderci il quarto posto. Ecco perchè il derby di domenica è importantissimo…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Abraham deve aumentare la sua capacità di essere decisivo, quello visto domenica è un giocatore inutile e addirittura dannoso per la squadra, giochi di fatto con mezzo uomo in meno e non te lo puoi mettere. Sento parlare di 50-60 milioni per la sua cessione, ma chi te li dà dopo una stagione del genere… Io credo che per quanto fatto, non lo vendi mai a quelle cifre. La Roma di quest’anno, e paradossalmente anche quella dell’anno prossimo, dipenderà molto da quello che farà Abraham in questa parte di campionato. Lui è un giocatore capace di passare dallo zero assoluto all’otto, incrociamo le dita. Il suo fallimento per la Roma sarebbe un danno enorme…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Chi della Primavera è pronto per giocare con i grandi? Premesso che non conosco il procuratore e che non ho interesse a fare il suo nome, ma penso che ci sia da tenere in grande considerazione Pisilli, è una mezzala molto brava negli inserimenti. Ma il calcio giovanile è sempre un po’ bugiardello, vedremo cosa accadrà tra qualche tempo, ma le premesse ci sono, è un ragazzo che può diventare un professionista. Sul polacco (Majchrzak, ndr) dico boh, su Pisilli invece un euro ce lo scommetterei…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma appena prova a fare dei cambiamenti, la squadra perde di valore e di forza, per cui è inutile. Io avrei quasi quasi giocato con le seconde linee al completo contro il Sassuolo, per concentrare tutte le energie contro Real Sociedad e Lazio. E per come è andata a finire domenica scorsa, forse era meglio farlo… Ora devi andare in Spagna con la formazione migliore, non subire troppo, perchè la partita può diventare pericolosa. Io ho la sensazione che la partita di San Sebastian possa diventare molto dura…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le coppe di Roma e Lazio? Sono due situazioni diverse. A Sarri di questa competizione non gliene importava niente prima, e ancora di più adesso che ha perso la prima, e alla gara di ritorno non ci pensa minimamente. Da quello che so tutti i big non giocheranno giovedì, giocherà una Lazio molto molto B. Mourinho invece lo sappiamo quanto ci tiene alle competizioni. Lui non ha fatto giocare Mancini per il derby, ma con la Real Sociedad se la va a giocare, forse potrà risparmiare Dybala, ma per il resto credo che farà affidamento sulla vera Roma. So per certo che già un mese fa Sarri e Lotito hanno avuto discussioni sulla Conference, con Sarri che non l’aveva mai digerita questa competizione e il presidente che vorrebbe andare avanti in coppa. C’è stata una forte diatriba, perchè hanno visioni completamente diverse… Wijnaldum? A me contro il Sassuolo non è piaciuto, poi fa quel gol che è da grande giocatore, ma la partita non è stata buona e io lo risparmierei per il derby. E anche Matic non le regge mica tutte ste partite. Ci sono giocatori che devi assolutamente preservare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io non capisco l’atteggiamento di Sarri, è chiaro che il derby conta di più dell’AZ ma nel momento in cui lo dici carichi ancora di più la tensione sul derby, che è già carica di sui. E poi smonti anche la squadra che va a giocare in Olanda. Sarà anche la Lazio B, ma quelli che giocano pensano di fare una partita che non conta, cominciano già disintegrati… Vediamo cosa farà Sarri giovedì. La Roma deve giocare con i migliori al San Sebastian. Le squadre più forti ne cambiano al massimo uno o due, nel Napoli non cambia nessuno, giocano sempre tutti anche a scudetto vinto, e perchè nella Roma e nella Lazio non si può fare? Per allenatori esperti come Mourinho e Sarri sembra che uno non possa fare tre partite in una settimana. Perchè Messi e Modric possono farlo a 35 anni e 37 anni, e Cristante e Milinkovic sembra che stanno scalando il Monte Bianco a mani nude…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Mi pare paradossale la situazione che si è creata. La Roma ha vinto la partita di andata, ma è chiamata a giocare la partita di ritorno, anche perchè gioca una competizione più importante. La Conference conta solo se la vinci. Però non sono cose da dire, ma da fare. Sarri non deve dire ai suoi che non conta nulla, mi sembra un errore strategico così banale che forse c’è qualcos’altro dietro. Il derby quest’anno però va oltre la stracittadina, può valere la Champions… Chi arriva meglio al derby? Forse biognerebbe dire chi ci arriva meno peggio. Giovedì a logica la Roma dovrebbe passare, e quindi dovrebbe essere motivata…”

