“ON AIR!” – CARINA: “Da Pinto una verità parziale, quella del club”, CORSI: “I Friedkin lo tengano, ma non nel ruolo di ds”, CIARDI: “Il mancato arrivo di Traoré non può essere un rimpianto”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Traoré è un buon centrocampista, altalenante, che sembrava dovesse diventare il titolare della Juventus e invece è finito al Bournemouth che va retrocedere. Non può essere un rimpianto Traoré, santo Dio… Però il suo nome Tiago Pinto non lo ha fatto, e di retroscena di mercato ne è pieno il mondo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pinto è stato onesto dicendo che la colpa è la sua. Se ammetti che il problema è tuo, immagino che i Friedkin lo escluderanno da quel settore di ds e gli facciano fare altro. Traoré al posto di Zaniolo? Noi solo col Sassuolo facciamo affari, una volta era il Cagliari… Ma perchè a Pinto non gli viene mai in mente un Dybala anche a lui? Possibile che non si accorga che questo è la Roma e noi vorremmo avere giocatori più importanti? Pinto è sicuramente un bravo ragazzo, ha questi sprazzi di autocritica, credo che lui sia fedelissimo a Friedkin e io non lo manderei via, però non deve occuparsi della sfera tecnica, calcistica… Lui di Vina e Shomurodov dice che sono giocatori da valutare a distanza di 3-4 anni, ma con Mourinho questa cosa non la puoi fare, lui se non sono buoni non li fa giocare…”

David Rossi (Rete Sport): “La vicenda Zaniolo grazie a Dio si è risolta, ci siamo levati st’accollo… Pinto mi è piaciuto, più diretto, meno costruito. C’è questo fil rouge con il Bournemouth che mi fa abbastanza sorridere: la Roma era interessata a Senesi, che poi va al Bournemouth, al quale la Roma vende Vina. E lo stesso club inglese fa un offerta per Zaniolo, prima di ripiegare su Traoré che era il giocatore individuato dalla Roma per sostituire Zaniolo… Negli ultimi sei mesi Roma e Bournemouth si sono incrociate spesso sul mercato. Tra l’altro Senesi sta facendo malissimo, è finito in panchina, a me piaceva. Magari adesso Pinto lo prende coi soldi del riscatto di Vina. Sarebbe un capolavoro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Senza i solidi della Champions non vai da nessuna parte, e mettiamocelo chiaoe in testa che è il quarto posto l’unico obiettivo della Roma. La formazione di Lecce sarà quella titolare, i cambi casomai me li aspetto col Salisburgo. Zaniolo? Basta vedere il comunicato della Roma per capire, non c’è manco un “ciao“… Pinto mi ha convinto molto, ho apprezzato la sua onestà, ma anche la sintesi. Mi ha fatto capire il motivo di molte scelte di Mourinho: se lui pensa che la squadra non può vincere sia con Cremonese e Empoli, sceglie Empoli perché la Roma ha la necessità di arrivare tra le prime quattro. Lo sospettavo anche prima, ma ora è certificato…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Nonostante l’accordo con la Uefa, a oggi la Roma è una squadra che ha dato dei segnali di crescita. Terzo anno da scudetto? Se quest’anno arrivi terzo, l’anno prossimo devi per forza puntare a vincere…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Pinto ha capito tante cose, come vanno affrontate certe conferenze stampa. E’ stato molto sincero, dritto. Non sono convinto che ci abbia raccontato tutta la verità, ma ci ha fatto capire tante cose. Mi ha sorpreso quando ha ribadito più volte che era tutta colpa sua, anche se sappiamo che tutte le responsabilità non sono sue. Mi sembra abbia dato una carezza a Mou dicendo che la squadra si è indebolita. Per il resto ci ha lasciato con questo punto interrogativo sul giocatore individuato, che poi è stato svelato in Traorè… Forse il Bournemouth ha approfittato del lavoro fatto dalla Roma per prendere l’ivoriano. Cosa avrei pensato se l’avesse preso la Roma? E’ chiaro che tra Ziyech e Traoré non c’è paragone, non ci sarebbe stato lo stesso entusiasmo. E’ un giocatore di rendimento, molto giovane. Però Pinto ci ha raccontato che la Roma un tentativo per Ziyech lo ha fatto, e se lo ha fatto a gennaio potrebbe rifarlo in futuro…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma ha cercato tutta la scorsa estate Frattesi, valutato una certa cifra dal Sassuolo, e quando poi ha finalmente quel budget da spendere, va a prendere Traorè,…fa abbastanza ridere questa cosa. Però parliamo di prezzi diversi, giocatori diversi… Se la Roma avesse preso Traoré la scorsa stagione sarebbe stato accolto con molto entusiasmo, aveva fatto una grandissima stagione, poi quest’anno ha avuto delle difficoltà per via di problemi fisici, però il giocatore è molto valido…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Pinto giustamente racconta una verità parziale, che è quella della società. Su Zaniolo fa intendere che c’erano solo Galatasaray e Bournemouth, ma se chiamate Paratici vi dirà che in estate c’era una trattativa col Tottenham. I fatti dicono che la Roma ha perso 4 giocatori, e ne sono arrivati due, uno dei quali già bocciato dall’allenatore. E che la Roma quest’anno ha chiuso il suo bilancio più in rosso di sempre. Il fatto che Pinto continui a dire “quando andrò via” è perchè anche lui ha un contratto che scade nel 2024, e anche lui tra un po’ dovrà discutere se continuare o meno la sua avventura nella Roma. E saranno i Friedkin a decidere. Per me l’operato di Pinto in questa sessione invernale è da bocciare. L’appeal di Mourinho ti ha permesso di fare determinate operazioni, se tu avessi avuto qualche allenatore del passato al suo posto, secondo voi Dybala sarebbe venuto? Senza Mou certi acquisti sarebbero stati molto difficile, non è solo una questione di soldi, ma anche di prospettive. E negare questo non fa bene a nessuno…Nelle conferenze stampa non si può raccontare tutte le verità, ma Mourinho a dicembre se ne poteva andare perchè evidentemente nel suo contratto ci sono delle clausole che gli permettono di liberarsi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il costo di Zaniolo? I bonus sono solo una dilazione del pagamento, sono tutti artifici che servono a spalmare le spese e a non avere un impatto brusco. Magari i bonus sono anche per dare meno soldi all’Inter… Lo strascico che lascia la conferenza di Pinto, nonostante abbia apprezzato la sua onestà, è che dal punto di vista mediatico ne esce vincitore Mourinho, perchè l’assunzione di responsabilità di Pinto. Se la Roma dopo aver perso la Coppa Italia dovesse fallire anche l’obiettivo Champions, il peso delle responsabilità si sposterebbe più sul club. E invece anche l’allenatore avrebbe delle grandissime responsabilità, anche superiori a quelle del club. Mourinho se la squadra gioca male cerca delle scuse, Pinto invece si assume le responsabilità, anche quando magari non sono tutte sue…”

Furio Focolari (Radio Radio): “A me Pinto è piaciuto, darei 6,5 alla sua conferenza di ieri. Qualcuno aveva pensato erroneamente che la Coppa Italia doveva essere l’obiettivo della Roma, che non ti porta niente. L’obiettivo sono i 50 milioni della Champions… Mou e Pinto vanno criticati o lodati per quello che fanno, a prescindere da quello che uno pensa. Non può essere che se c’è un errore lo ha fatto Pinto, e le cose buone Mourinho…che Vina e Shomurodov li ha presi Pinto, e Dybala e Wijnaldum li ha presi Mou… Dybala lo ha preso Pinto, forte del fatto che l’allenatore fosse Mourinho, che avrà fatto anche delle telefonate…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “C’è un passaggio della conferenza di ieri che non ho capito tanto bene, se c’è stata la possibilità concreta del rinnovo di Zaniolo. Sarebbe stata la prima domanda da fare… L’obiettivo Champions può legare la permanenza dell’allenatore il prossimo anno. Il primo anno era di assestamento, ora è fondamentale è arrivare almeno quarto, altrimenti penso che l’allenatore cambierà strada…”

