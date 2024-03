“ON AIR!” – CORSI: “Un presidente come De Laurentiis? Antipatico, ma magari avercelo”, FERRAZZA: “Simbolo di un calcio che non mi piace, mi tengo Friedkin”, ROSSI: “Mondo del pallone in mano a personaggi discutibili”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il calcio italiano sta in mano a dei personaggi quantomeno discutibili. Lotito e De Laurentiis sono quelli che con i cronisti si sono macchiati delle cose peggiori in assoluto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La partita del Napoli di stasera a Barcellona? Noi facciamo tifo per il ranking, forza ranking…Per la Roma entrare nella Champions sarebbe importantissimo, fondamentale…”

Ciccio Graziani (Rete Sport): “La partita di domenica? Nell’ottica di un turnover ci stavano dei cambi, ma Celik che non ha giocato tanto e veniva da una bella prestazione contro il Brighton, ma fallo giocare… Però è De Rossi ad avere sempre sotto mano la squadra, e ci sono cose che noi non possiamo conoscere. Avevi Angelino in difficoltà a destra, El Shaarawy era in difficoltà a sinistra…La Roma poi ha cambiato assetto, ha capito che giocando in quel modo non c’erano frutti. De Rossi tornando a 4 ha dato una svegliata alla squadra. Alla fine è andata di lusso, il punto non è d’oro ma di platino. E questa partita può insegnare all’allenatore tante cose..”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Dalla Roma sono molto contenti di aver trovato Svilar perchè così si risparmiano soldi per il portiere…io invece sono contento perchè abbiamo scoperto un bel portiere, e con quei soldi ci puoi comprare un altro giocatore. De Laurentiis? Ci sta antipatico, quest’anno ha sfondato il Napoli, però su tante cose ha ragione…Ha preso il Napoli in C e l’ha portato a vincere il campionato prendendo giocatori come Cavani, Koulibaly, Kvara, Lavezzi, Hamsik, Osimhen e per anni lo ha portato a giocare la Champions…Io uno così lo vorrei, che insulta gli juventini e porta la squadra sempre in Champions e a vincere uno scudetto…ma magari…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “De Laurentiis è il simbolo di un calcio che non mi piace. A me sembra simile a Lotito, come personaggi sono due presidenti che danno un’immagine negativa del calcio italiano…Io tra i due mi tengo Dan Friedkin, senza dubbio…”

Massimo Caputi (Radio Manà Manà Sport): “I gol incassati dalla Roma sono frutto di un lavoro fatto sulla fase difensiva, che non può essere immediato. Sei passato dalla difesa a tre a una difesa a 4, e i compiti di difensori e centrocampisti non possono essere gli stessi…Mancini? Penso che non abbia gradito la sostituzione, ma è umano…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “La Lazio? Se questi sono le condizioni della squadra, in vista del derby del 7 aprile sarei seriamente preoccupato…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Sarri alla Lazio anche l’anno prossimo per il contratto fino al 2025? Ma dai…Anche della Roma dicevano che Mourinho non poteva andare via perchè aveva un contratto, e invece Mourinho via…”

