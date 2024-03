ULTIME DA TRIGORIA: Dybala in gruppo, ok per il Brighton. Out Smalling e Sanches

AS ROMA NEWS – Seconda seduta settimanale per la Roma in vista della partita di ritorno di Brighton in programma giovedì prossimo sul campo degli inglesi.

Buone notizie sul fronte Dybala: oggi l’argentino era regolarmente in gruppo, e dunque ha superato brillantemente il leggero affaticamento accusato durante la partita del Franchi.

Non ce la fanno invece Smalling e Renato Sanches, il primo bloccato da una contusione alla caviglia e il secondo dal solito problemino muscolare.

Per la trasferta inglese De Rossi opererà qualche cambio, specie sulle fasce e a centrocampo, ma non stravolgerà la squadra che non deve assolutamente recepire il messaggio di andare a Brighton a fare una scampagnata.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini