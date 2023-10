“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma vive una situazione pericolosa, servirebbe l’annuncio del rinnovo di Mou”, CASANO: “Se non vinci gli scontri diretti non vai da nessuna parte”, CORSI: “Fango contro la Roma, è il momento di schierarsi con Pellegrini”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il ko con l’Inter? La condanna più grande della Roma la fa Lukaku, che inquadrato dalle telecamere a fine primo tempo si gira verso qualcuno e dice: “One ball…”, e cioè “ma un pallone me lo volete dare”…era proprio sconsolato. Io non so se la soluzione sia cambiare allenatore, cambiare modulo, cambiare giocatori…Ma secondo me sapete cosa aiuterebbe? Annunciare domani il rinnovo di Mourinho. E lui non è l’allenatore dei miei sogni. Ma conosco un po’ il calcio, e vi dico che la situazione che sta vivendo la Roma è pericolosa, perchè le cose cominciano a non andare bene i calciatori sentono l’odore del sangue e dicono: “Ma questo che mi rompe le scatole che dice che devo fare di più, sapete che nuova c’è…io non gli do più retta, tanto tra qualche mese non ci sta più…“. Reinvestendo su Mourinho, magari anche lui ritrova la voglia di rinvestire su sé stesso sapendo di dover restare altri tre anni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A due anni e mezzo dal suo arrivo, Mourinho non è mai stato così in discussione, e non parlo della società ma dell’opinione pubblica. E’ vero che allo stadio c’è sempre stato nei suoi confronti grande sostegno e fiducia, ma c’è un’altra realtà fuori dallo stadio, e lì c’è una spaccatura…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Il calendario della Roma di dicembre? E’ lì che devi fare la differenza…Se noi non cominciamo a dire che la Roma deve vincere gli scontri diretti, in Champions non ci arrivi mai. Ma nemmeno in Europa League. Quando la Roma arrivava seconda e terza, in Serie A erano tre le squadre che viaggiavano ai vertici: Juve, Roma e Napoli. Milan, Inter e Atalanta erano molto attardate. Negli ultimi 4 anni, da quando è caduto il trono della Juventus, si è ricreato il fronte delle sette-otto sorelle e il campionato è molto livellato. Se tu non vinci il scontri diretti non vai da nessuna parte. L’anno scorso hai fatto 8-9 punti negli scontri diretti…troppo poco. E’ tutto lì il problema…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Di questo catastrofico turno dove squadre hanno preso punti all’ultimo secondo di recupero, la Roma può vedere qualcosa di positivo nella sconfitta della Fiorentina. Noi domenica giochiamo contro un Lecce rabberciato, che gioca mercoledì in coppa Italia, e dobbiamo vincere. Se vinciamo, la Lazio va a Bologna, l’Atalanta e l’Inter si scontrano tra di loro, e la Fiorentina gioca contro la Juventus: con tre punti possiamo aggiustare questa brutta classifica. Poi ci sarà il derby, e se facciamo risultato anche lì possiamo sperare di arrivare quarti. Altrimenti faticheremo anche ad arrivare in Conference…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Roma in balia del mare grosso. Per me è però arrivato il momento di prendere le parti di Pellegrini. Si sta gettando fango contro il capitano della Roma, accusato di tutto e di più da questa persona. Questo è un mestatore di mer*a, non so se personaggi così possono esistere anche in altri paesi…E’ venuto qui a fare il panico contro la Roma, portato da una radio della Roma, che è della Lazio, ma mi sembra esagerato… Ma a voi sembra normale una cosa simile?… Io penso che tutti i tifosi della Roma dovrebbero difendere il capitano da questa gente…ma ci rendiamo conto?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma è l’unica squadra italiana su sette a non giocare mai di lunedì, e De Siervo dovrebbe spiegare come mai… possibile che su sette squadre l’unica a non usufruire di questo sia la Roma? Io non voglio polemizzare, magari la Roma perdeva lo stesso contro l’Inter, ma è strano che l’unica squadra sia la Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “De Siervo? Secondo me ha fatto bene a rispondere a Mourinho, non è che si debba sostenere solo la verità di Mourinho e non quella della controparte. La Lega non può essere lo sfogatoio degli allenatori… Non è vero che la Roma è l’unica squadra a non giocare il lunedì, a parte che le squadre che giocano giovedì non sono sette ma tre… Ma è ovvio che Inter-Roma abbia un impatto diverso di domenica piuttosto che di lunedì…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Lega aveva diritto di rispondere e l’ha fatto. Che quello di Mourinho fosse un alibi lo abbiamo detto tutti, così come è vero che la Roma ha riposato due giorni in meno dell’Inter. Inter-Roma si è dovuta giocare domenica per degli incastri obbligati. Gli slot sono fissi, DAZN decide dove mettere le partite, l’unico slot libero era lunedì alle 18 ma a quel punto avrebbe dovuto spostare l’Atalanta alla domenica, e per i bergamaschi ci sarebbe stato lo stesso problema. Non lo si è fatto per motivi di appeal televisivo… La Lega non può dire che il calendario è in mano alle tv…”

Furio Focolari (Radio Radio): “De Siervo non sarebbe dovuto entrare nel merito della polemica, in questo sto con la Roma. Avrebbe dovuto spiegare perchè si è giocato domenica e non lunedì, senza entrare nelle polemiche. Se la Roma è l’unica che giocherà sempre di domenica, non sarebbe giusto. Io ho i miei dubbi che sia così, perchè altrimenti sarebbe una persecuzione…”

Redazione Giallorossi.net