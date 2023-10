Spinazzola, si teme un infortunio più serio: ipotesi stiramento, a rischio per il derby

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le condizioni di Leonardo Spinazzola si tingono di giallo. Il terzino, rimasto fuori da Inter-Roma per un problema muscolare, potrebbe aver accusato un infortunio più serio del previsto.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ad aver fermato l’ex esterno della Juventus sarebbe uno stiramento muscolare e non un semplice affaticamento, come riportato da un po’ tutti i quotidiani in questi giorni.

Se la versione del Corsport fosse confermata, lo stop di Spinazzola sarebbe più lungo del previsto e il terzino potrebbe non farcela non solo per la partita contro il Lecce tra una settimana, ma rischierebbe di saltare anche il derby contro la Lazio, rientrando solo dopo la sosta di metà novembre.

Fonte: Corriere dello Sport