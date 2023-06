“ON AIR!” – MORONI: “La Roma metta un canaro a farsi rispettare”, RIGHETTI: “Prepariamoci ad altre multe”, FERRETTI: “Accanimento contro Mou”, PUGLIESE: “I Friedkin si facciano delle domande”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La cosa più bella della lettera di Mourinho è che dice: “Scusa Boban, mi saluti Ceferin…“…sta cosa mi ha mandato fuori di testa…praticamente gli ha detto: “Parlace te…”. Io penso che su una cosa così importante Mourinho si sia confrontato prima con la società, è un gesto eclatante quello che fa Mourinho… Incontro con Friedkin? E’ sicuramente il punto d’inizio di una programmazione futura. Bisogna evitare un anno dove in ogni intervista la prima domanda sarà: “Resta l’anno prossimo?“… Mentre un rinnovo deve essere annunciato, viceversa un mancato rinnovo è già una risposta perchè se a gennaio stai ancora così, la decisione è evidente. Per me la soluzione più probabile è il rinnovo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sarebbe bello sapere che si sono detti Mou e Friedkin ieri. Spero che sia sia parlato di mercato, di giocatori da comprare, perchè a me della cosa del Board Uefa non me ne frega niente… Ieri ridevo a vedere il furto della Francia sull’Italia U21, e non per i ragazzini, ma perchè è evidente che ci sono due pesi e due misure… Frattesi? In questo momento calcistico nostrano è tanta roba. Lui non ha schifato la Roma, se la Roma non lo compra che deve dire…io penso che abbia saputo che la Roma non lo vuole, e che aspetta solo di incassare i 9 milioni della sua cessione, lui questo vi fa capire. Se poi non lo capite, fa niente…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mourinho con quella lettera ha detto “io con voi non ci gioco più”. C’è una sorta di accanimento ad personam contro quell’uomo che sta seduto in panchina. Ma è possibile che da dentro a nessuno dia fastidio che della Roma si possa dire qualsiasi cosa? Poi la notizia è che Friedkin si incontra con Mourinho…ma se stavano tutti i giorni a Trigoria, ma che c’era il bisogno di incontrarsi in Portogallo? Magari sarà vero, ma la cosa mi stupisce…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Gli arbitri si concentrano sull’atteggiamento della panchina della Roma, io invece mi concentrerei più sugli atteggiamenti degli arbitri nei confronti della Roma, anche a livello nazionale. Perchè Budapest si è portato via tutto, ma io non dimenticherei quello che è successo in Serie A: la Roma subisce al 97esimo un gol irregolare contro il Milan, e non mi sembra che la panchina della Roma sia entrata in campo per chiedere l’annullamento di un gol che in quel momento ha condizionato il percorso Champions. La Roma a Bologna non usufruisce di due rigori, e non mi sembra che la panchina sia entrata in campo. La Roma a Firenze subisce all’85esimo il gol dell’uno a uno, irregolare per fallo su Missori, e non mi pare che la panchina sia entrata in campo per protestare dell’ennesima ingiustizia. Se fossi in Rocchi mi concentrerei più su questo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Mourinho con quella lettera è stato grande nei contenuti ed elegante nella forma. Io mi illudo che la cosa sia stata concordata con la società, e che ora il club subentri all’allenatore, altrimenti rovinano la vita a lui e alla panchina. Mourinho deve essere assolto da questo compito, e la società lì deve mettere un canaro a farsi rispettare…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La disparità di trattamento tra i tifosi della Roma e quelli del West Ham è evidente, lo schiaffo che la Uefa ha dato al club è forte non solo con la squalifica di Mourinho, ma anche per la multa pesantissima data al club. La Roma cerca di tenere i rapporti il più saldi possibile con la Uefa, mentre Mou sta andando allo scontro: la differenza è evidente. Se fossi in Friedkin mi domanderei se questa strategia sia quella giusta. So che è estrema, ma mi sono venute in mente le parole di Sensi quando passò da Zeman a Capello, e disse: “Mi hanno chiesto di abbandonare Zeman“. Non so, a me viene in mente quel passaggio lì…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Frattesi dice che ha imparato a ragionare col cervello…Fossi in te Davidino non farei tanto lo scioltino…a parte che i tuoi trascorsi sono noti…ma poi, vuoi andare a Milano? Ma vai lì… Mourinho? Non capisco: ha vinto trofei ovunque per 25 anni, perchè a Roma diventa un problema?…Il potere qua è solo da una parte, siamo l’Italia dei Lotito, abbiamo sentito questa gente qua qual è. Chi dovrebbe contrastare questo potere? Il popolo. Io sono felice di vivere in una democrazia ben amministrata, ma se mi porti poi in certi contesti, e in Italia ci siamo passati, io vado a combattere sulle colline eh…occhio…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Mourinho è uno che dà fastidio, dice le cose non solo verbalmente, ma anche fisicamente con un certo atteggiamento in campo. E questo incute timore. Se abbiamo sempre contestato il potere di alcune squadre, io non voglio essere così. Io voglio essere onesto, pulito. E allora basta, si combatte. Ci saranno multe, ci sono state e ci saranno ancora…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Baldanzi non ha paura di niente, ha personalità e carattere, però secondo me ha bisogno di un’altra stagione a Empoli: il salto di categoria fatto adesso potrebbe essere rischioso. Se la Roma riesce ad inserire altri due titolari può fare una stagione interessante, considerando che poi a fine anno riavrai Abraham…Il rinnovo di Smalling è stato il colpo migliore del mercato della Roma. Poi sono arrivati due svincolati di buon livello, spero che abbiano smaltito le rispettive stagioni…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma si sta muovendo molto bene, anche Llorente è una mossa importante in previsione della cessione di Ibanez. In mezzo ha preso Aouar che se sta bene è un giocatore vero. Il club si sta muovendo bene e con anticipo. Mi dispiacerebbe se cedesse Bove, può essere importante per il futuro. Invece davanti devono prendere un centravanti che fa gol, devono sceglierlo molto bene. Perché poi rientrerà Abraham, quindi dovranno giocare insieme o lottare per una maglia. Ma la Roma non può prendere una scommessa, serve un giocatore fatto…”

Redazione Giallorossi.net

