“ON AIR!” – CARINA: “Mourinho firmerebbe per la Roma domani mattina”, ROSSI: “L’offerta tecnica di Friedkin sarebbe al ribasso”, VISNADI: “Per lui il grande calcio finirà nella Capitale”

David Rossi (Rete Sport): “Mourinho è uno che ha parecchi contatti con i giornalisti, ci parla parecchio tra messaggini e telefonate, passa parecchio tempo al telefono, mettiamola così… Lui pensa di gestire le cose che è meglio per lui, buon pro gli faccia, ognuno si sceglie gli interlocutori che pensa di meritarsi, e poi da quello capisci anche la qualità delle persone… Mou ieri non dice cose particolari. Lui ha fatto intendere quello che avevamo capito da tempo, che se la Roma si presentasse con un’offerta di rinnovo, lui la prenderebbe seriamente in considerazione. Ma il tema è un altro: quando ci siamo posti la domanda sul perchè la Roma non ha ancora proposto il rinnovo, le risposte possono essere molteplici. L’opzione più credibile è una: oggi se Friedkin si siede a tavolino che Mourinho, che proposta tecnica può avanzare? Una al ribasso rispetto all’attuale. E allora perchè io Friedkin devo farmi dire di no da Mourinho, che poi quando va via ti dice pure “sti morti di fame me ne davano pure di meno di opportunità“… A questo punto meglio dire subito: amici come prima, il ciclo è finito…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Offerta tecnica al ribasso? Se le condizioni sono queste, non puoi programmare con nessuno, né con Mourinho ma nemmeno con un altro allenatore. A meno che il profilo che hai individuato è un profilo molto diverso… Renato? Ormai abbiamo capito che ha un quarto d’ora di gioco, come Renato Zero che ha 70 anni…Lui almeno prima faceva tre ore di concerto, e ci vuole una preparazione fisica importante per farlo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se stanno bene Pellegrini, Smalling, Spinazzola e Lukaku, la Roma ha ottime possibilità di arrivare quarta. Per me ha il 40% di possibilità di raggiungere la Champions…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per me la Roma ha il 25% di possibilità di raggiungere la Champions League. Rinnovo di Mourinho? Per me 12%, e non per volontà sua, ma di quella della proprietà…Sarei contento se restasse? Io sinceramente no, è una mia idea. Al di là che 65mila persone allo stadio tutte le domeniche non le fa nessuno, non è che quelle 65mila persone sono tutte innamorate di Mourinho, vanno tutte per tifare la Roma ma a tanti non piace Mourinho. Io sinceramente da quello che vedo da 3 anni a questa parte è una squadra che non mi entusiasma….”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Noi sapevamo giovedì scorso che Mourinho avrebbe parlato in Rai. Sui contenuti, l’intervista è un’intervista… Chi ha la possibilità di intervistare Mourinho per trequarti d’ora, è normale che chieda del rinnovo. Ma lui che può dire? Che resta o che va via di sicuro? Non può, ma perchè non lo sa nemmeno lui. Lui aspetta: se ci fosse stata un’offerta la scorsa estate del Real, certo che l’avrebbe valutata. E’ normale, sono professionisti. Nessuno si lega mani e piedi a una realtà. Totti e De Rossi restavano anche perchè la Roma soddisfaceva le loro richieste economiche. Mou aspetta perchè la Roma sta bene, ma se dopodomani lo chiamasse Florentino Perez, non è che ci pensa, molto probabilmente lo firma quel contratto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Problemi per Renato Sanches? Vi giuro, non so che dire… Sono pessimista su tutto. E’ vero che c’è Lukaku, ma da solo non ce la può fare. Secondo me tra gennaio e febbraio gli prenderà un esaurimento nervoso, e sparirà pure lui tra psicologici e psichiatri… Noi dobbiamo sempre stare qui a sperare, ma come si fa, io non sono positivo per niente… Sanches non è l’unico sbaglio di Pinto…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io sul rinnovo sono fiducioso dopo aver letto la Repubblica che scrive che non resterà… Mourinho poteva rispondere in tanti modi, che il suo contratto scadeva nel 2024, che sarebbe stata una chiusura. Il discorso del “non so se resterò” per me è un’apertura…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Paredes è stata una grandissima delusione, a me non rubava l’occhio quando aveva 20 anni, figuriamoci ora con nove in più. Fra l’altro Sanches non si è allenato, ha avvertito un nuovo problema ed è in dubbio. Ogni volta bisogna fare la conta… Il mio centrocampo ideale è con Cristante play, Pellegrini e Sanches, ma non hai mai la possibilità di vederlo in campo. C’era una Roma sulla carte, che di fatto non l’abbiamo vista mai tra Smalling, Sanches e Dybala che ha giocato 9 partite su 16… Sanches? Hai fatto una scommessa del genere su un giocatore che doveva cambiare volto al centrocampo, vai a investire le tue fisse su un calciatore che non ha mai risolto i suoi problemi, hai avuto la presunzione di pensare di poterli risolvere tu, e questi sono i risultati… Mourinho? Dipendesse da lui, firmerebbe domani mattina. La Roma è una realtà importante del calcio italiano, e lui non ha altre offerte importanti in mano…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha delle assenze, ma anche delle presenze. Hai preso dei giocatori a rischio per scelta e necessità, ma contro l’Udinese conteranno più le presenze, che sono pesanti. Paredes ha giocato qualche minuto con l’Argentina, che è stata pazzesca soprattutto per quello che è successo fuori dal campo… Ora per la Roma comincia un ciclo terribile, non ci sarà una domenica libera fino al 24 marzo, quindi preparatevi. Hai bisogno di rimettere in piedi dei centrocampisti: Aouar sapevi che poteva avere dei problemi, Sanches ancora peggio, e ora la stai pagando… Le parole di Mourinho? Io ci leggo questo, che se lo chiamano per farlo restare, sarebbe contento. Non penso che voglia lasciare la Roma, forse non è così convinto di andare in Arabia per una questione di stile di vita. Lui potrebbe volere restare, ma non credo che la Roma voglia andare avanti con lui…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Il calendario terribile? Vuol dire che hai avuto una partenza favorevole, se vuoi giocare sempre con quelle sotto dovresti iscriverti a un campionato diverso… Paredes? E’ uno dei giocatori più sopravvalutati del calcio europeo, passa per regista quando invece è un mediano recuperatore che calcia lungo, e per quello sembra un regista. E poi non è molto sportivo dal punto di vista dell’etica. Gli infortunati? Se cerchi giocatori a rischio infortunio, è facile che capiti. A me fa impazzire che stiamo parlando tutte le settimane di Renato Sanches: sono 4 anni che succede, perchè sorprendersi?…Mourinho? Lui resterebbe volentieri a Roma, ma a naso siamo agli ultimi mesi. E se non vorrà andare in Arabia starà a guardarsi le partite in televisione…Il grande calcio per Mourinho finisce a Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho l’impressione che la Roma punterà a fare tre anni e tre finali, e che si virerà verso quella direzione. A meno che in questo mese non riuscirai a ribaltare queste situazioni. Ma è difficile, perchè contro Milan e Inter abbiamo visto che non c’è stato assolutamente confronto… Mourinho? Mi chiedo quanto faccia comodo alla società averlo sulla panchina, è un comunicatore, e tiene alta la tensione. Dare eventualmente in mano la squadra a un altro allenatore rischi di metterlo in grande difficoltà. E poi che fai? Secondo me ci stanno pensando…”

