ULTIME DA TRIGORIA – Out Renato Sanches. In campo Lukaku, ok Pellegrini e Spinazzola (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Si torna ad allenarsi a ranghi più completi a Trigoria dopo gli impegni delle nazionali, con i giocatori che stanno rientrando alla spicciolata al Fulvio Bernardini.

Nella seduta odierna si sono rivisti in campo Aouar, El Shaarawy e Lukaku, oltre a Pellegrini e Spinazzola, ormai abili e arruolati per Roma-Udinese.

Assente invece Renato Sanches: come già detto, il calciatore ha rimediato l’ennesimo affaticamento muscolare (escluse lesioni) che però lo mettono in dubbio per il match di domenica.

Glu ultimi a rientrare a Trigoria saranno Paulo Dybala e Leandro Paredes, di ritorno dall’Argentina dopo la vittoria contro il Brasile. Qui sotto il video con alcune immagini dell’allenamento odierno.

Giallorossi.net – A. F.