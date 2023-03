“ON AIR!” – CENTO: “Champions? Mou ha preparato una gerarchia da tempo”, FERRAZZA: “Basita dall’acredine di Cassano nei confronti della Roma”, CORSI: “Smalling? Ricordiamoci quello che disse Pinto su Mkhitaryan…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Perdere il derby prima la pausa genera commenti e articoli di distruzione di massa come quelli che leggiamo oggi: lo stadio è in dubbio, il gelo dei Friedkin, Smalling che non firma…purtroppo è successo quello che temevamo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mancini ha detto che questo Retegui è il nuovo Batistuta, ma se davvero fosse così la Roma dovrebbe correre a prenderlo… Smalling non firma? Io vorrei ricordare a tutti che Pinto disse che era una bugia al 100% che Mkhitaryan stesse parlando con l’Inter, testuale. E poi ora Mkhitaryan gioca con la Roma virtualmente, nel metaverso… Gualtieri invece di preoccuparsi della gente che muore negli ospedali è sempre pronto a parlare dello stadio, appena dici quella parola lui è pronto a intervenire ovunque, roba che sarebbe da fargli una manifestazione in 100mila sotto il Campidoglio…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Possibilità di arrivare in Champions dal campionato? Dico 25%, le partite rimanenti cominciano ad assottigliarsi così come le possibilità di recupero. E poi la Roma avrà la testa sulla partita di Rotterdam: se uscirà imbattuta, metterà assolutamente in testa alle sue priorità all’Europa League. Inutile negare che c’è una gerarchia che Mou ha preparato da tempo… Percentuali di arrivare in Champions dall’Europa League? 60%. Secondo me ha più possibilità di farcela dalla coppa. Davanti a te hai il Feyenoord, e poi o Leverkusen o l’altra squadra belga che è talmente sconosciuta che non ricordo nemmeno il nome…Alla finale ti mancano solo quattro partite. E poi vincere l’Europa League sarebbe un trionfo in una stagione dove rischi il fallimento…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Non so cosa ha fatto la Roma a Cassano, perchè c’è sempre queste acredine, questa cattiveria. Lui dice delle stupidaggini, delle falsità. Resto basita, fino a qualche anno fa non ci avrei mai creduto che potesse dire cose del genere, lui che t’ha impiccato partite, che in campo impazziva, e che la Roma stessa lo ha sempre stra-protetto fino a quando è stato possibile. Lui fa parte di quel coro di persone che, o perchè sono legate a vecchi allenatori della Roma o a vecchie proprietà, quando parlano di Mourinho si trasfigurano… Se avessimo in panchina uno che sta facendo un disastro, beh cavolo, io andrei in trincea. Ma qui c’è un allenatore che ti ha riportato un trofeo europeo dopo non so quanti anni, che sta cercando di riportare la Roma a certi livelli…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Smalling come Mkhitaryan? Già mesi fa vi dicevo che il solito albatros milanese mi sussurrava che era già dell’Inter. I nerazzurri gli hanno già abbondantemente promesso le cifre che lui chiede e che la Roma non vuole dargli. Ed è un errore grave della Roma. Quando non c’è Smalling, è un’altra squadra. Ma l’accordo con l’Inter è stato già fatto, non nero su bianco, ma sulla parola…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Smalling è in trattativa avanzata con l’Inter. Io penso che stiano solo aspettando di capire chi sarà il nuovo allenatore, perchè oggi ancora non si sa: molto probabilmente non sarà Inzaghi. Smalling se c’è un allenatore che gioca con la difesa a tre va bene, altrimenti occorre un difensore con caratteristiche diverse…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Smalling all’Inter? Deve poi pagargli il contratto. Deve prima decidere cosa fare con alcuni suoi giocatori. Prima di prendere Smalling vanno chiarite altre cose. Ma l’inglese come rendimento è il migliore della Roma ed è il mistero buffo della nazionale inglese, che ancora punta su Meguire…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io spero che Mourinho continui per tanti anni con la Roma, sarebbe meglio così. Ma le cose, però, non vanno fatte per forza, se non ci sono le condizioni si guarda in giro, ci sono tanti allenatori disponibili. Mourinho fino ad ora ha fatto benissimo sotto tanti aspetti: trofei, ambiente, gruppo…”

Redazione Giallorossi.net

