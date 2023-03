Per Mou è tempo di scelte coraggiose: più peso sul mercato, Grimaldo e Kamada i suoi nomi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho è pronto ad operare una rivoluzione in estate volta a migliorare la rosa della Roma, anche attraverso scelte coraggiose.

Da tempo lo Special One chiede un regista, ottenuto solo in parte con l’acquisto del 35enne Matic, un difensore di piede mancino, un esterno destro di livello, e ora anche un nuovo centravanti.

La luna di miele con Abraham è agli sgoccioli. Belotti è una buona riserva ma lo zero alla casella dei gol in campionato la dice lunga. Il mercato degli svincolati o dei prestiti potrebbe venire in soccorso: Firmino è un nome che aleggia da qualche tempo, Zaha (anche se al Crystal Palace giostra più come ala sinistra) un altro.

Ma i nomi che Mourinho avrebbe in mente, sia per quello che per altri ruoli, sono tanti. I due che l’allenatore portoghese porterebbe volentieri a Trigoria a scadenza sono Alejando Grimaldo, 27 anni, terzino sinistro spagnolo del Benfica, valutato 25 milioni di euro, e il trequartista giapponese Daichi Kamada, 26 anni, dell’Eintracht Francoforte la cui valutazione si aggira sui 30 milioni.

Investimenti intelligenti che avrebbero bisogno di scelte forti sul mercato, e cioè il coraggio di cambiare movendo pedine che attualmente sembrano essere le più pregiate: Spinazzola (in scadenza 2024), Ibanez e Tammy Abraham. L’intenzione di Mou è quella di incidere più di quanto abbia fatto sinora nelle decisioni di mercato, e non semplicemente avallare i giocatori suggeriti da Pinto in questo anno e mezzo di Roma.

