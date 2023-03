Qual. Europei, Italia battuta in casa dall’Inghilterra (1-2): assist per Pellegrini, in campo Spinazzola e Cristante

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Comincia con una sconfitta il cammino dell‘Italia alle qualificazioni per i prossimi campionato Europei.

Gli azzurri sono stati battuti al Maradona dall’Inghilterra col punteggio di 2 a 1. Brutto primo tempo chiuso con gli inglesi avanti di due gol grazie alle reti di Rice e Kane su rigore.

Nella ripresa l’Italia si sveglia e riapre il match con il gol di Retegui, a segno all’esordio il azzurro: assist smarcante di Pellegrini. Ma non basta. In campo anche Spinazzola, nella ripresa spazio per Cristante.