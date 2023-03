Tentazione Europa

AS ROMA NEWS – Il campionato fermo per gli impegni delle nazionali riaccende le chiacchiere di mercato, con Tiago Pinto al momento impegnato a lavorare sui rinnovi di Smalling ed El Shaarawy e a scandagliare il mercato dei parametri zero più interessanti su cui puntare in estate.

Josè Mourinho invece deve pensare al presente, che si chiama Sampdoria. I blucerchiati saranno il prossimo avversario della sua Roma alla ripresa del campionato, una partita facile sulla carta che però nasconde qualche insidia. Prima tra tutte le assenze: la difesa sarà completamente rivoluzionata dalle squalifiche di tre difensori centrali, due di questi solitamente titolari.

Anche il centrocampo risentirà della mancanza di Cristante, pezzo intoccabile della mediana giallorossa, costretto a un turno di stop per la rissa con Marusic nel finale infuocato del derby. E si sa, quando la Roma è costretta a cambiare troppo, fatica tanto in campo.

I tre punti però servono come il pane a una squadra che viene da una serie di risultati deludenti in campionato. La corsa Champions si sta facendo complicata, e dando uno sguardo agli impegni del mese di aprile si capisce come sarà dura raggiungere la competizione più prestigiosa passando da un piazzamento in Serie A.

Dopo la Samp, la Roma dovrà giocare in casa del Toro, affrontare l’Udinese all’Olimpico, andare a Bergamo per sfidare l’Atalanta, e quindi giocare col Milan. Il tutto intramezzato dalla doppia sfida contro il Feyenoord che vale una semifinale. Il calendario è fitto e durissimo. Bastano un paio di passi falsi per far apparire la scritta “game over” in campionato, specie se si dovessero fallire gli scontri diretti.

Paradossalmente è più semplice e corta la strada che passa dall’Europa League: il Feyenoord è un cliente ostico, ma sulla carta alla portata dei giallorossi, così come Bayer Leverkusen e i belgi dell’Union St.Gilloise. La tentazione di puntare il tutto per tutto in Coppa è forte: vincere un altro trofeo renderebbe trionfale questa seconda stagione di Mourinho, che passerebbe alla storia come l’uomo che è riuscito a vincere due trofei internazionali alla guida della Roma, club che nella sua storia ha vinto poco o nulla in Europa prima dell’arrivo dello Special One.

Ma l’azzardo dell’all in a questo punto della stagione non è ancora pensabile. Il quarto posto in campionato dista un punto, e gli scontri diretti con Milan e Inter da giocare in casa rendono ancora tutto possibile. La Roma ha l’obbligo di tenersi aperte le due strade che portano in Champions. Aprile sarà un mese bollente, al termine del quale capiremo quale se ci sarà una via più larga per arrivarci. Per il momento è ancora vietato cadere in tentazione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini