“ON AIR!” – TRANI: “La Roma è uno dei club più indebitati d’Italia e le cose vanno sempre peggio”, AUSTINI: “Numeri che fanno paura”, LO MONACO: “I playoff sono l’unico modo per concludere il campionato”, CRISTOFORI: “Ma che valenza possono avere?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Sta uscendo tutto il peggio del calcio, giorno dopo giorno… Noto la pochezza e i problemi forse insormontabili che ci sono. Il calcio italiano è messo malissimo, e pagherà tantissimo questo stop perchè non si troverà una soluzione dato che ognuno sta andando per la sua strada… Il bilancio della Roma? Sono numeri che fanno paura…il calcio italiano è gestito malissimo, e secondo me non è questo che è il modo di crescere. Bisogna essere più intelligenti, capire dove investire, il modello per me è quello del Bayern Monaco, è quella la via giusta…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Oltre a combattere il virus, di pari passo ci deve essere anche la ripresa del paese… Io questa storia la sto vivendo davvero male… A me preoccupa il dopo…l’emergenza finirà, questo lo sappiamo… Questo è un paese che stava già sdraiato per terra prima del Coronavirus, e temo che questo possa essere il calcio in faccia definitivo…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La conclusione di questa vicenda è ancora molto lontana…Forse nell’arco di un mese ci potrebbe essere un calo sensibile del contagio, ma temo che alle prime riaperture a cose che ora sono vietate secondo me ripartiamo con i focolai e con i contagi… Io penso che questa settimana sarà decisiva, solo tra 8 giorni potremo dire in che direzione stiamo andando…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Più passa il tempo di questo isolamento a casa, e più tempo serve per rimettere i giocatori in campo… Io sono sempre per l’organizzazione del nuovo campionato congelando l’attuale, mi sembra l’unica strada… Se crei altri problemi giocando in estate, ci sarebbe da spostare la pausa, poi c’è il calciomercato da tenere aperto mentre giochi, e in più l’anno prossimo c’è l’Europeo… Palyoff? Ci sono squadre che non lo vogliono e ci sono squadre che lo vogliono ma solo se sono inseriti…lo scontro c’è… La Roma nonostante le plusvalenze è una delle società più indebitate d’Italia e le cose vanno sempre peggio…non bastano gli aumenti di capitale per tenerti a galla…La situazione è molto complessa…”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Una follia pensare di far slittare il campionato alla prossima estate, perchè poi rischi di compromettere anche la prossima stagione… Ma anche i play-off, ma che valenza può avere? Chi vince può definirsi campione d’Italia?…”

David Rossi (Roma Radio): “La situazione sembra relativamente stabile. Ora ci si aspetta in questo fine settimane qualche risultato positivo sulle cifre, anche se parliamo sempre di oltre 600 morti, che sono numeri mostruosi… Il numero dei nuovi contagi si è stabilizzato, ed è anche in leggero calo… Si spera che questi leggeri cali siano più sensibili nei prossimi giorni, e allora nel giro di qualche settimane si può andare incontro al contagio zero come è avvenuto in Cina…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “E’ chiaro a tutti che non si fa in tempo a ripartire neanche il 10 maggio…e dunque si deve spostare un po’, e si finirebbe per terminare il 15 luglio. A quel punto da metà luglio fino a ferragosto la Uefa darebbe l’ok per terminare le Coppe europee. Secondo me non si può fare, ma è un’ipotesi su cui si sta discutendo. Giocare le coppe fino al 10 agosto significherebbe fare una partita ogni tre giorni per quelle squadre come la Roma che giocano anche le coppe. L’altra proposta è di dire che non c’è spazio per la formula classica, e allora inventiamoci una formula diversa perchè cristallizzare così il campionato è una formula che non vuole nessuno. Ed ecco che si torna a parlare di play-off e play-out in un posto in Italia più tranquillo, e si sta pensando di giocare in Sardegna…Almeno così si avrebbe una sorta di classifica e ci sarebbe una fine meritocratica del campionato. Altrimenti bisognerebbe dire che questa stagione non c’è mai stata…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Si può anche pensare di giocare questo campionato in estate, poi dare una settimana di vacanza ai giocatori e poi ripartire regolarmente con la nuova stagione a settembre… I calciatori possono pure fare questo sacrificio per il bene del calcio, ma anche per il bene dei tifosi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ma come puoi pensare di giocare questo campionato, dare una settimana di vacanze ai giocatori, e poi ripartire col prossimo campionato? Ma dai, non scherziamo…”

Redazione Giallorossi.net