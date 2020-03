Roma, gestione insostenibile: è Pallotta a garantire la continuità aziendale

AS ROMA NEWS ULTIME – La Gazzetta dello Sport di oggi studia ai raggi X i bilanci delle varie società di calcio e boccia quello della Roma definendo la gestione attuale “insostenibile“.

Nel pezzo a firma di Marco Iaria si scrive come il record delle cessioni abbia in qualche modo mitigato le perdite del club: 25,1 milioni di deficit dopo 128,8 milioni di plusvalenze nette.

Ma gli stipendi sono schizzati alle stelle (da 158,8 a 184,4 milioni), così come gli ammortamenti (da 56,3 a 83,1) rendendo la gestione insostenibile. In sei mesi infatti si sono persi 87 milioni e la proiezione a fine stagione è di -110, nonostante una riduzione del costo del lavoro.

A garantire la continuità aziendale ci penserà sempre James Pallotta, considerando che il passaggio di consegne a Friedkin resta in stand by: pronto l’aumento di capitale da 150 milioni, già coperto per 89 milioni dai versamenti dell’attuale proprietario della Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport (M. Iaria)