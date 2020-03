Playoff da giocare in Sardegna: ecco l’ultima idea per salvare questo campionato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è possibilità di terminare questo campionato giocando le ultime 12 partite rimanenti. Troppo poco il tempo a disposizione, troppo complicato riuscire a incastrare tutte le date per concludere in tempo utile.

E allora che fare? Cristallizzare la classifica attuale e dichiarare conclusa la stagione è l’ipotesi che non piace a nessuno. Ecco dunque che si torna a pensare ai play-off, una soluzione che permetterebbe al campionato di concludersi con uno scudetto assegnato, definire i posti per le coppe Europee e stabilire le retrocessioni.

L’idea nata ieri è quella di svolgere questo mini-torneo in campo neutro, possibilmente in una zona dell’Italia più “tranquilla” e meno toccata dall’emergenza Coronavirus: la regione è stata individuata, ed è la Sardegna. Un’isola. E’ la clamorosa indiscrezione che viene lanciata oggi dal quotidiano “Il Romanista“.

Per il momento si tratta solo di una delle tante ipotesi al vaglio, ma l’impressione è che difficilmente sarà possibile pensare di concludere questo campionato con una formula diversa da quella dei playoff e playout.

Fonte: Il Romanista