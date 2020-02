“ON AIR!” – TRANI: “Petrachi è finito sotto alla lente di ingrandimento”, GALOPEIRA: “La Roma è quarta, non possiamo già buttare tutto a mare”, FOCOLARI: “Friedkin richiamerà Totti e De Rossi”, CORSI: “Pallotta è scappato, i nuovi non sanno nemmeno che faccia abbia”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Friedkin? E’ un bene che per il momento resti l’attuale dirigenza, perchè almeno non c’è un salto nel vuoto. Ritardi? No, era tutto previsto così: nella seconda metà di febbraio c’è la firma del preliminare… Diventerà una Roma più vincente? Io questo non lo so…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Dopo la brutta sconfitta col Sassuolo è di nuovo finito tutto… Non è che ogni volta che si perde, anche in maniera brutta, può tornare sempre tutto in discussione. Si fa la gara allo scoop, a chi ha qualcosa da raccontare… Io tutte queste certezze che hanno i giornalisti io non li ho. E il Corriere dello Sport oggi scrive “Tutti i dubbi della gestione Fienga“…ma come si possono instillare certi dubbi… per me scrivere una cosa del genere è strumentale a un problema personale che quel giornale ha con la Roma… Dai, buttiamo un altra stagione a mare…così pure Friedkin lascerà, perchè gli verrà da dire: “Ma chi me lo fa fare”…. Guardate che la Roma è quarta, non sedicesima…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Che cambiamenti vedremo? Una reazione ci sarà per forza…l’Olimpico è stanco di questi alti e bassi. C’è un distacco sempre più ampio tra le squadre che si stanno giocando lo scudetto… Stasera ci sarà Lazio-Verona, una partita che purtroppo non ti interessa…e questo è molto fastidioso. Piano piano qualcuno se ne sta accorgendo: il mercato di gennaio è decisivo per Petrachi. Questo non è stato un mercato funzionale per la squadra. I tuoi interventi non sono interventi, sono acquisti di prospettiva, ma se non arrivi al traguardo potrebbero non servirti a niente… Petrachi è sotto alla lente di ingrandimento… Lui è entrato nello spogliatoio nell’intervallo della partita, ed è una cosa che non si fa mai…tant’è vero che la dirigenza non è stata contenta, anche perchè così facendo delegittimi l’allenatore…”

Paolo Franci (Rete Sport): “La partita col Sassuolo mi è sembrato il copia e incolla di Roma-Torino. Petrachi? Secondo me ha fatto dei miracoli, prendendo dei giocatori come Smalling senza pagarli. Lui è stato criticato per gli acquisti dei ragazzini spagnoli, ma tu hai svuotato il magazzino dei talenti con cui fare plusvalenze. Loro pensano che Villar magari gli esplode e ti serve per fare il mercato dell’anno prossimo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pallotta è scappato a giugno 2018 e da allora non s’è più visto qui a Roma… I giocatori arrivati negli ultimi due anni non lo hanno nemmeno mai visto, non sanno nemmeno che faccia ha… La colpa è di quei giornalisti con la “G” maiuscola che non hanno cercato di capire chi era questo… La domanda da farsi è: ma chi è Pallotta, chi è? I soldi dove li ha presi? Non lo sa nessuno…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “L’incontro con Petrachi? Lo trovo abbastanza normale, chi meglio di lui conosce i costi di certe operazioni che incideranno sul bilancio futuro del club. Poi è ovvio che vorranno studiarlo, ma quello vale per tutti i dirigenti. Mandare via il ds o l’amministratore delegato sarebbe un salto nel buio, anche se fondamentale ti stai fidando di persone che non conosci, e sai bene che prima o poi le cambierai…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma non ha soluzioni a destra, perchè Bruno Peres, Cetin, Spinazzola non sono terzini destri e Zappacosta chissà quando torna. Quindi era giusto dire che serviva il sostituto di Florenzi, e smettiamola di dire che non serviva perchè avevi già tante altre tre o quattro soluzioni. E basta dire che Zappacosta tornerà tra un mese, perchè altrimenti la Roma lo avrebbe messo in lista…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Se la Roma avesse usato la stessa attenzione tattica usata contro la Lazio avrebbe vinto facilmente a Sassuolo. E invece ha fatto una partita scriteriata, con giocatori che erano poco attenti e concentrati. E se non sei semrpe concentrato, le partite le perdi, perchè le squadre di serie A sono tutte molto ben organizzate… Kalinic? E’ il vice Dzeko, giocherà le partite che non potrà giocare Dzeko, e quindi speriamo che i muscoli di Edin reggano… Perez come prima punta? Non ce lo vedo, secondo me non è un’opzione che Fonseca sta valutando…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma di Friedkin? Io sono convinto al 100% che sarà richiamato Totti. Con quale incarico? Non importa… E non so se lui direbbe di no… Questa gente qui che è gente capace, non può non richiamare Totti. E secondo me chiameranno anche De Rossi… Ma un incarico a Totti come vice-presidente esecutivo perchè no? Perchè lui non può fare il Nedved? Ma cosa fa di particolare Nedved nella Juve, fatemi capire…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Quali persone dentro la Roma dovrebbe tenersi stretto Friedkin? Io sento parlare bene di Fienga, ma non è un mio parere, non lo conosco. Mi sembra uno che dà tranquillità. E’ giusto che Friedkin voglia mettere uomini di sua fiducia, ma mi domando chi siano però gli uomini di fiducia di Friedkin… lui viene dagli Usa ed è quindi come venisse dalla Luna. Prima voleva il Milan, poi ha voluto la Roma… Chi arriva deve fare esattamente l’opposto di quanto fatto da Pallotta…”

Franco Melli (Radio Radio): “Totti nella Roma? Ma con quale ruolo? Forse come presidente onorario…”

