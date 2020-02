ULTIME DA TRIGORIA – Mkhitaryan recupera. Perotti e Perez insidiano Under e Kluivert

ULTIME AS ROMA – Questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini per preparare al meglio la sfida in programma venerdì contro il Bologna.

Gli uomini di Paulo Fonseca, dopo una parte atletica con esercizi sulla velocità e sulla rapidità, hanno lavorato dal punto di vista tattico, con focus sui meccanismi difensivi.

Buone notizie per il tecnico portoghese, visto che Henrikh Mkhitaryan è tornato in gruppo per tutta la durata dell’allenamento e sarà del match. Prosegue il lavoro individuale, invece, per Zappacosta, Zaniolo e Diawara. Non ancora al meglio Spinazzola, che ieri si era allenato a parte e potrebbe finire in panchina.

Per la partita di venerdì sera sono probabili diversi cambi di formazione: Kolarov e Fazio potrebbero tornare titolari, mentre in attacco Perotti e Perez contenderanno un posto da titolare a Kluivert e Under.

Redazione Giallorossi.net