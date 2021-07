“ON AIR!” – FOCOLARI: “Troppo ottimismo, la Roma non è ancora da Champions”, BERSANI: “60 euro per il Debrecen? Vergognoso”, JURIC: “Spero che lo stadio resti vuoto”, COSENZA: “Niente post social per la festa della Roma, un dolore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Da tifoso, la notizia dell’ampliamento della capienza al 50% degli stadi mi sembra una gran bella notizia… Mourinho fin dalla mattinata metteva le foto di lui al lavoro col suo staff a Trigoria, e questo rende l’idea di quanto sia dentro alla questione romanista. Da lunedì via alla seconda fase. Vediamo se arriveranno davvero in Portogallo questi nuovi acquisti. Spero che queste trattative si sblocchino, perchè manca un mese esatto alla prima di campionato…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Gli entusiasmi dei giorni scorsi si sono un po’ raffreddati oggi tra la notizia di Shomurodov e gli intoppi per Vina. E poi dispiace che la Roma non abbia ricordato il compleanno sui social, a me ha fatto male. Mi è proprio dispiaciuto. Capisco che il settore media dell’AS Roma è ancora piena di pallottiani, ma c’erano stati seimila tifosi a ricordartelo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Dzeko, Zaniolo, lo stesso Pellegrini, sono giocatori pesanti, ci vuole tempo per farli entrare in condizione. Ora è importante essere stabili dietro, mettere le fondamenta, ovviamente rinforzando anche il centrocampo, che non può essere questo mai nella vita. E poi con la qualità che c’è là davanti arriveranno gol e giocate. Vincerai come fanno tutte le grandi squadre, e cioè con le iniziative dei singoli, altrimenti al calcio togli quel valore che ha…se tu ingabbi tutto nello schema togli quel sapore che ha… I 60 euro per Roma-Debrecen? E’ vergognoso, fosse arrivato il PSG era un conto. Ma arriva una squadra modesta in uno stadio lontano da Roma e chiedi 60 euro per una partita del genere…”

Marco Juric (Rete Sport): “I 60 euro chiesti per Roma-Debrecen? Io spero che lo stadio sia deserto. E’ chiaro che non succederà, ma mi piacerebbe vedere i bigliettai che stanno in attesa e fuori non c’è nessuno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sulla Roma io confido molto nella stagione di rilancio assoluto di Dzeko e Zaniolo, devono essere loro due che ti fanno fare il salto di qualità. Dzeko non può ripetere la scorsa stagione. E se Zaniolo torna ad essere il giocatore che era, e io non ho dubbi su questo, la Roma già diventa migliore. Se poi aggiungi gli acquisti, allora ti potrai giocare il quarto posto, almeno questo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Secondo me c’è troppo ottimismo intorno alle romane. Se nel caso della Roma Fonseca era un allenatore che non andava al massimo, nella Lazio non era così. Io una differenza netta tra Inzaghi e Sarri non la vedo, e chi ha comprato la Lazio? Per la Roma per adesso considero solo Rui Patricio, perchè finchè non arrivano i giocatori io non ne parlo, e Vina e Xhaka non sono ancora arrivati. La Roma ha una situazione analoga alla Lazio: ha preso un buon portiere pagandolo troppo. Vina non lo conosco, ma non è arrivato, Xhaka lo conosco, ma non è arrivato. Mourinho ha delle battute fantastiche, ma poi bisogna andare sul campo e trasformare il settimo posto in un quarto posto, e io non sono per niente ottimista…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Romane da Champions? Il mercato è ancora aperto, ed è impossibile fare previsioni. Sia la Roma che la Lazio confidano molto nel ruolo dei rispettivi allenatori, ma sarà poi fondamentale gli effettivi rinforzi che avranno sul mercato. Sono sette le squadre in lizza per il quarto posto. L’Atalanta e il Milan partono avvantaggiate al momento, ma questo non significa che ci sia un vantaggio incolmabile. Sarà una corsa molto equilibrata…”

