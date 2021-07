RITIRO ROMA: altro stop per Veretout, problema al quadricipite. Zaniolo assente per motivi familiari: è diventato papà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non arrivano buone notizie questa mattina da Trigoria, alla ripresa degli allenamenti del ritiro giallorosso dopo il giorno di riposo deciso da Mourinho dopo l’amichevole di Trieste.

Si ferma di nuovo Jordan Veretout: il centrocampista francese ha avvertito un dolore al quadricipite della coscia destra, e per questo oggi non è in in campo.

Assente anche Nicolò Zaniolo, ma non per problemi fisici: il calciatore ha chiesto e ottenuto un permesso speciale per motivi familiari: è infatti nato il piccolo Tommaso, il giocatore giallorosso è diventato papà ed è corso a salutare il primogenito.

Tornando all’allenamento odierno, Calafiori, Reynolds, Ibanez, Bove e Kumbulla stanno invece svolgendo lavoro differenziato su un campo a parte.

Redazione Giallorossi.net