“ON AIR!” – ROSSI: “Roma-Milan può essere la nostra grande occasione”, CORSI: “Noi più duri dei rossoneri”, PRUZZO: “Ora Abraham deve sbloccarsi”, PIACENTINI: “L’idea dei Friedkin c’è e si vede”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ieri è stata molto piacevole la festa per i dipendenti di Trigoria, è stato bello anche confrontarsi col mister. La squadra che scende in campo è solo la fine di un processo, tutti gli allenatori hanno sempre detto che la squadra mette a frutto tutto il lavoro che ci sta dietro… La Roma riparte dal Milan primo in classifica, verremmo messi di fronte a uno scoglio molto importante. Le prossime tre partite ci diranno molto. Se la Roma dovesse fare il colpaccio, potremmo sfruttare Lazio-Atalanta, e prendere punti su una delle due o su entrambe. Quindi più che uno scoglio, Roma-Milan può essere una grande occasione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pellegrini è un giocatore molto importante per la Roma di quest’anno, possiamo dire che questo è il primo anno in cui fa grandi cose ed è continuo, perchè 8 gol stagionali, di cui 5 in campionato in 10 partite… La cosa importante ora è la gara col Milan, che è una partita-svolta. La grinta vista col Napoli, ma anche col Cagliari, ci fa vedere che forse sta venendo fuori lo zoccolo duro della squadra, che no n ha un grande gioco, questo bisogna dirlo, ma è molto più coriacea. Il Milan gioca meglio, ma sono anche più anni che stanno insieme, ma non mi sembra una squadra dura…la Roma mi sembra più forte sotto il punto di vista della caparbietà. Prima o poi i nostri tre attaccanti si sbloccheranno: parlo di Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan. Credo che col Milan sarebbe ora…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Dopo quello che era successo nella Roma in questi anni in termini di infortuni era praticamente impossibile pensare di avere gli stessi 12-13 sempre a disposizione, ed è invece quello che sta accadendo in campo ora. Domenica dovrebbero giocare gli stessi che abbiamo visto contro Juve, Napoli e Cagliari…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A oggi tu sei dentro all’obiettivo prefissato. Se oggi la Roma fosse stata quinta con la Juve quarta, non sarei stato qui a lamentarmi. La strada è strada intrapresa, la proprietà sta mettendo soldi tutti i mesi dentro questa società, e quella è la dimostrazione più grande dell’impegno di questa proprietà. Hai preso Mourinho come allenatore, e anche questo mi sembra un segnale, e lui sta dando sforbiciate nette. Ora se sei quarto o quinto per due o re punti ora cambia poco, cambierà tanto a fine campionato. Perché può rallentare o accelerare quella idea che tu hai in testa, ma quella idea c’è e si vede…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma si sta tenendo in una buona posizione, ma c’è anche chi sta deludendo parecchio quest’anno. Se così non fosse stato, la Roma si troverebbe nella solita posizione, e non parlo solo di chi ti sta dietro, ma anche di chi sta davanti come per esempio l’Inter… Nella Roma ora c’è un’idea di squadra, ma non c’è ancora un’idea completa di gioco. Questa è una fase di transizione anche nel gioco che secondo me Mourinho poi evolverà ulteriormente…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il Milan in vetta? Quest’anno non c’è una squadra talmente forte da non permettere alle altre di non ottenere certi risultati. Prima trovavi solo la Juve in vetta, ora invece puoi trovare anche i rossoneri, che non hanno una qualità straordinaria. Se si abbassa il livello, anche i mediocri possono venire elevati. Secondo me il Napoli è la squadra che ha più qualità del campionato, e se perdono lo scudetto è solo un problema loro. Gli altri possono solo provare ad approfittare che il Napoli non riesca a vincerlo. La Roma sta cominciando ora a costruire una squadra, i Friedkin non hanno i soldi del fondo del Qatar, e nemmeno con i miliardi è semplice vincere, guardate il PSG che l’hanno scorso ha perso il campionato e non riesce a conquistare ancora una Champions…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quante possibilità do alla Roma di battere il Milan? Il 50%, se ha giocato alla pari col Napoli può farlo anche col Milan che durante le partite ha sempre qualche scricchiolio. Io credo che la Roma, se trova tutte le energie, può giocare una partita molto vicina a quella fatta contro il Napoli… Dubbi di formazione? No, Mkhitayran è in difficoltà ma si fa anche un bel mazzo tornando indietro a darti una mano in copertura. Abraham ha fatto solo due gol e deve sbloccarsi, perchè ha dimostrato di avere le qualità per diventare un grande protagonista, ma ora deve sbloccarsi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma-Milan? Penso che sarà una partita equilibrata, contro il Napoli la Roma ha giocato alla grande, alla pari contro la squadra più in forma del campionato. Il Milan nelle ultime partite ha vinto ma giocando male, qualcosa che non va c’è stato nei rossoneri, probabilmente legata alle assenze che ha avuto. E’ una partita alla pari, la può vincere chiunque, per la Roma sarebbe una grande occasione: pensate cosa diventerebbe la Roma se riuscisse a vincere, si avvicinerebbe anche alla vetta…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma deve fare meglio di quanto fatto a Cagliari, ma la Roma vista contro il Napoli può anche battere il Milan che ha un ruolino di marcia straordinario, ma ora accusa un po’ di stanchezza. Se la Roma fa la Roma se la gioca alla pari. El Shaarawy dal primo minuto? Io credo che Mou si affiderà ancora a Mkhitaryan, anche se ci starebbe il cambio, l’armeno non gioca e non fa gol quest’anno. Ma Mou lo conosciamo, secondo me si affida ai suoi. Felix è stata una mourinhata, e lo dico in senso positivo, è stata una genialata, ma finalizzata a quella partita e penso che si risiederà in panchina…”

Redazione Giallorossi.net