“ON AIR!” – PIACENTINI: “I Friedkin vogliono avere l’ultima parola su ogni decisione”, GALOPEIRA: “Il cambio di allenatore non è una priorità per il presidente”, DI GIOVAMBATTISTA: “Sarà Paratici il prossimo ds della Roma”, JACOBELLI: “A noi non ci risulta”

David Rossi (Roma Radio): “La situazione Coronavirus purtroppo sta peggiorando, ci avevano detto che ci sarebbe stata una seconda ondata, ma non si può dire che siamo tornati ad aprile, perchè prima eravamo tutti a casa e ora invece siamo tutti in giro. E poi ora hanno perfezionato i protocolli di cura. E come numeri di terapia intensiva, seppur siano in aumento, sono lontanissimi da quelli di aprile. Dobbiamo essere preoccupati, la soglia di attenzione deve restare alta, anzi va alzata…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Siamo sicuri che sia l’allenatore la priorità dei Friedkin? Io penso che potrebbero aspettare l’anno prossimo, ora hanno altre priorità che sono quelli dei costi di gestione. Poi certo, se la Roma perdesse con il Benevento e poi prendesse tre gol dal Milan, allora la priorità diventerebbe l’allenatore. Ma oggi perchè i Friedkin dovrebbero contattare Allegri? Certo, sarei contento se venisse Allegri, ma o viene lui o viene Rangnick perchè i due sono poco compatibili. Rangnick vorrebbe entrare in maniera prepotente nel club, e anche questa soluzione mi intrigherebbe… Sarri? Secondo me se viene Allegri, i Friedkin avrebbero preso un certo tipo di decisione. Se venisse Sarri non so quanto l’avrebbero presa i Friedkin la decisione…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Stadio della Roma? E’ da giorni che si parla di questo possibile distacco dal progetto Tor di Valle e dei possibili dubbi di Friedkin… Ci sono stati incontri, anche con personaggi che ben conosciamo e che non amano minimamente essere citati… Oggi si torna a parlare di Sarri, e mi domando in quali condizioni lavori Fonseca, al quale invidio l’equilibrio che riesce a mostrare, anche se dentro di sé avrà di sicuro qualche turbamento. Io queste certezze su Sarri non ce l’ho…Di sicuro questo non è il modo migliore per far lavorare un allenatore….”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che si capirà molto dopo il cda della Juventus, il nodo Paratici deve essere sciolto e bisognerà aspettare il 15 ottobre. Ma penso che oltre non si possa andare. I Friedkin vogliono mettere il veto, l’ultima parola su qualunque cosa si muova, dallo sponsor tecnico al ds. E a me sembra una buona notizia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “I Friedkin restano qua ancora a lungo. Tra un po’ gli scade il permesso di soggiorno…a noi ci fa piacere, spero però che il casting si concluda presto. Io me lo auguro, spero non ci voglia ancora molto. L’importante è che ci sia un’idea chiara dal punto di vista sportivo, perchè Rangnick è una cosa, Paratici è un’altra… Io vorrei capire, perchè sono linee molto diverse. Devi sapere cosa vuoi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La situazione Coronavirus non sta migliorando, ma anzi andrà peggio, e temo che la possibilità di uno stop al calcio purtroppo c’è… La Roma ha avuto le sue ambiguità, basta consulenti. Il ds? Non dico che serva un mero esecutore…ma che filosofia puoi avere da qui ai prossimi due anni, quella di vendere al meglio quelli forti che ti sono rimasti. Certo, servirebbe un ds che magari ha il guizzo, ma il budget ormai mi sembra sempre più ridotto…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Nel Cda della Juve del 15 ottobre potrebbe succedere qualcosa. Alla Juve salirà di grado Cherubini, con Paratici che verrà alla Roma come ds, questo è quello che mi risulta. Ieri alla Roma è stato proposto anche Marco Branca. Alla fine del calciomercato la Roma mi sembra un po’ più equilibrata…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “A noi risulta che Paratici voglia continuare con la Juventus, e la Juventus voglia continuare con lui. L’unica offerta ricevuta è stata del Manchester United 3 mesi fa, ed è stata declinata dal dirigente. A noi non risulta assolutamente che ci sia un rapporto incrinato tra Paratici e Agnelli…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Tra i calciatori che mi hanno colpito di più in questo inizio di campionato c’è Ibanez, che l’anno scorso non mi sembrava un giocatore da Roma e invece è partito fortissimo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma si è rinforzata in difesa, ma dipenderà tutto da Dzeko in attacco. Se lui gioca e segna come sa, la Roma può cercare di lottare per il quarto posto. Con Benevento bisogna azzerare i dubbi visti in campo nelle gare di Verona e Udine…”

