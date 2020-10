Roma, l’accordo con New Balance garantirebbe più soldi rispetto alla Nike: ecco quanto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina l’accordo tra la Roma e la New Balace come nuovo sponsor tecnico del club capitolino. La notizia circolata ieri trova conferme sui giornali anche oggi, e Il Romanista (P. Torri) svela anche le cifre del probabile accordo.

Il fisso, per quello che risulta al quotidiano, sarebbe tra i tre e i quattro milioni (con Nike era di cinque), ma aumenterebbe di un dieci per cento, dal venti al trenta, il cash per il club giallorosso sul venduto.

Insomma, complessivamente, alla fine di ogni stagione la Roma dovrebbe incassare qualche milione in più rispetto al precedente accordo. Dalle voci provenienti da dentro viale Tolstoj, si invita in ogni caso alla prudenza per il semplice fatto che non ci sarebbe stato ancora il sì di Dan e Ryan Friedkin, dettaglio che non ci sembra di secondaria importanza.

Fonte: Il Romanista