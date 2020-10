AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

AS ROMA NEWS – Nasce un nuovo spazio all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 9 ottobre 2020:

Ore 12:30 – Questa mattina la Roma ha chiesto il rinvio dell’udienza, fissata per oggi, per il caso Diawara e lo 0-3 inflitto a tavolino a Verona. L’istanza è stata accolta. Il motivo della richiesta di rinvio è legato all’inibizione del Ceo giallorosso Guido Fienga, che non avrebbe potuto partecipare alla discussione.

Ore 11:00 – Justin Kluivert torna a parlare del trasferimento al Lipsia: “Ho visto cosa hanno fatto in Champions League e in Bundesliga. Mi piaceva molto guardarli. Anche mio padre mi ha detto di andare a giocare nel Lipsia.Ho scelto una squadra con ambizione perché anche io ne ho molta. Venire in una squadra così è solo un bene per me”.

Ore 10:00 – Lo Stadio della Roma a Tor di Valle genera qualche dubbio in Friedkin. C’è una corrente che lo spinge a cambiare zona… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – Stephan El Shaarawy può tornare alla Roma durante il prossimo mercato di gennaio, ma sarà decisiva in tal senso la posizione in classifica che occuperanno i giallorossi. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – Friedkin prepara la rivoluzione di gennaio: con Paratici in arrivo anche Sarri e Milik, rischiano Fonseca e Dzeko. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

